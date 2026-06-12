Van Gils: "Es fantástico, gano la etapa y Tuckwell es líder"

Una victoria especial para el ciclista de Braaschaat, ya que no competía desde la Clásica de Jaén disputada el 16 de febrero, día que sufrió una dura caída mientras disputada el esprint con el suizo Jan Christen.
"No ha sido hasta ahora una temporada fácil, pero siempre mantuve una actitud positiva. Estaba seguro de que volvería. Demostrar ahora que funciona es fantástico. Significa muchísimo volver a este nivel, eso es una victoria en sí misma", dijo en meta.
Una octava victoria como profesional para Van Gils que surgió desde la numerosa escapada del día.
"No quería escaparme con un grupo demasiado grande al final porque entonces la resolución se convierte en una cuestión táctica. Con Luke Tuckwell también tenemos el maillot amarillo, y eso es fantástico. No podría ser mejor", señaló.
Van Gils superó en un esprint entre dos al noruego Tobias Halland Johannessen.
"Nunca hay que subestimar a la competencia, pero sabía que tendría buenas posibilidades en el esprint", concluyó.