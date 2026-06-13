Polideportivo
13 de junio de 2026 a la - 20:20

Los mismos líderes en la Copa de Oro de fútbol de salón: José Meza y Atenas

Deportivo Atenas, gran protagonista de la Copa de Oro de fútbol de salón, se mantiene en la cima en el Grupo B del certamen.
Deportivo Atenas, gran protagonista de la Copa de Oro de fútbol de salón, se mantiene en la cima en el Grupo B del certamen.

Sportivo José Meza y Deportivo Atenas siguen en la cúspide de la tabla en la Copa de Oro de fútbol de salón, cumplidas seis fechas, si bien hay juegos por regularizar.

Por ABC Color

Sportivo José Meza y Deportivo Atenas son líderes en sus respectivos grupos, al cumplirse la sexta fecha de la Copa de Oro de fútbol de salón, si bien fueron suspendidos dos partidos.

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Por el Grupo A solo se disputó el partido donde Artemios FC se impuso por 9-6 a San Antonio.

Fueron suspendidos: Cerro Corá vs. Simón Bolívar y Deportivo Primor vs. 29 de Septiembre.

Tuvo fecha libre el puntero José Meza.

Por el Grupo B, Atlético La Merced perdió contra el puntero Atenas, por 5 goles contra 2.

Independiente de Barrio Obrero goleó 4-1 a Nuestra Señora de la Asunción Club.

Finalmente, Villeta FC se resignó de local ante su visita Fomento de Barrio Obrero, cayendo 3 a 2.

Estuvo libre el 12 de Junio.

* Posiciones. La tabla de puntuaciones se encuentra de la siguiente manera:

Grupo A

1° Sportivo José Meza 10 puntos

2° Simón Bolívar 7 puntos

3° Artemios FC 6 puntos

4° Cerro Corá 5 puntos

5° 29 de Septiembre 3 puntos

6° San Antonio 3 puntos

7° Deportivo Primor 0

Grupo B

1° Deportivo Atenas 11 puntos

2° Fomento de Barrio Obrero 8 puntos

3° Atlético La Merced 6 puntos

4° 12 de Junio 6 puntos

5° Independiente de Barrio Obrero 6 puntos

6° Villeta FC 5 puntos

7° NSA Club 0