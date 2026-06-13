Los mismos líderes en la Copa de Oro de fútbol de salón: José Meza y Atenas

Sportivo José Meza y Deportivo Atenas son líderes en sus respectivos grupos, al cumplirse la sexta fecha de la Copa de Oro de fútbol de salón, si bien fueron suspendidos dos partidos.
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Por el Grupo A solo se disputó el partido donde Artemios FC se impuso por 9-6 a San Antonio.
Fueron suspendidos: Cerro Corá vs. Simón Bolívar y Deportivo Primor vs. 29 de Septiembre.
Tuvo fecha libre el puntero José Meza.
Por el Grupo B, Atlético La Merced perdió contra el puntero Atenas, por 5 goles contra 2.
Independiente de Barrio Obrero goleó 4-1 a Nuestra Señora de la Asunción Club.
Finalmente, Villeta FC se resignó de local ante su visita Fomento de Barrio Obrero, cayendo 3 a 2.
Estuvo libre el 12 de Junio.
* Posiciones. La tabla de puntuaciones se encuentra de la siguiente manera:
Grupo A
1° Sportivo José Meza 10 puntos
2° Simón Bolívar 7 puntos
3° Artemios FC 6 puntos
4° Cerro Corá 5 puntos
5° 29 de Septiembre 3 puntos
6° San Antonio 3 puntos
7° Deportivo Primor 0
Grupo B
1° Deportivo Atenas 11 puntos
2° Fomento de Barrio Obrero 8 puntos
3° Atlético La Merced 6 puntos
4° 12 de Junio 6 puntos
5° Independiente de Barrio Obrero 6 puntos
6° Villeta FC 5 puntos
7° NSA Club 0