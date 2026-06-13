Los mismos líderes en la Copa de Oro de fútbol de salón: José Meza y Atenas

Sportivo José Meza y Deportivo Atenas son líderes en sus respectivos grupos, al cumplirse la sexta fecha de la Copa de Oro de fútbol de salón, si bien fueron suspendidos dos partidos.

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Por el Grupo A solo se disputó el partido donde Artemios FC se impuso por 9-6 a San Antonio.

Fueron suspendidos: Cerro Corá vs. Simón Bolívar y Deportivo Primor vs. 29 de Septiembre.

Tuvo fecha libre el puntero José Meza.

Por el Grupo B, Atlético La Merced perdió contra el puntero Atenas, por 5 goles contra 2.

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Independiente de Barrio Obrero goleó 4-1 a Nuestra Señora de la Asunción Club.

Finalmente, Villeta FC se resignó de local ante su visita Fomento de Barrio Obrero, cayendo 3 a 2.

Estuvo libre el 12 de Junio.

* Posiciones. La tabla de puntuaciones se encuentra de la siguiente manera:

Grupo A

1° Sportivo José Meza 10 puntos

2° Simón Bolívar 7 puntos

3° Artemios FC 6 puntos

4° Cerro Corá 5 puntos

5° 29 de Septiembre 3 puntos

6° San Antonio 3 puntos

7° Deportivo Primor 0

Grupo B

1° Deportivo Atenas 11 puntos

2° Fomento de Barrio Obrero 8 puntos

3° Atlético La Merced 6 puntos

4° 12 de Junio 6 puntos

5° Independiente de Barrio Obrero 6 puntos

6° Villeta FC 5 puntos

7° NSA Club 0