Serena Williams jugará el dobles de Berlín junto a Karolina Muchova

El de la capital alemana será el segundo torneo de Serena Williams desde que regresase a la competición para disputar el cuadro de dobles de Queen’s.

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“Vamos a jugar dobles juntas. Tengo muchas ganas. No todos los días una deportista de esta importancia, en la pista pero también en el deporte en general, me pide que juegue dobles con ella. Espero que nos divirtamos”, explicó el sábado Karolina Muchova en rueda de prensa en Berlín.

Tras haber anunciado su regreso al circuito, Serena Williams, de 44 años, ganó el pasado martes en Londres, sobre la hierba del torneo de Queen’s, su primer partido al lado de la canadiense Victoria Mboko en el cuadro de dobles.

El último partido de la estadounidense, ganadora de 23 títulos de Grand Slam en individuales, se remontaba al 2 de setiembre de 2022, una tercera ronda del Abierto de Estados Unidos perdida contra la australiana Ajla Tomljanovic.

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Mboko sufrió luego una lesión en la rodilla izquierda que la obligó a abandonar en individuales y a retirarse del partido de cuartos de final en dobles, por lo que Serena automáticamente quedó al margen.

El torneo de Berlín, que sirve como ensayo general sobre césped antes de Wimbledon para las mejores jugadoras del mundo, comienza el lunes. Aún no se conocen las rivales de Serena Williams y Karolina Muchova en la primera ronda del torneo de dobles.