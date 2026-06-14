Majchrzak logra su primer título ATP a los 30 años

A sus 30 años, Kamil Majchrzak, vencedor de Alex de Miñaur en la final, nunca había llegado a una final del circuito profesional ATP, pero ha protagonizado una semana de ensueño en los Países Bajos, donde antes del gran triunfo de este domingo ya había derribado a otros dos Top 10, el canadiense Félix Auger-Aliassime (4º) en cuartos de final y al ruso Daniil Medvedev (8º), en semifinales.

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“No sé qué decir. Esto es un momento increíble para mí. Alex es uno de los adversarios más difíciles a los que te puedes enfrentar. Sabía que tenía que jugar a mi mejor nivel para poder ganarle”, comentó el tenista polaco tras su éxito.

La jornada en ‘s-Hertogenbosch debía incluir también la final femenina, pero ahí se decidió el título sin necesidad de ningún peloteo: la checa Barbora Krejcikova (45ª del mundo) se declaró baja por enfermedad y se coronó automáticamente la estadounidense Robin Montgomery (484ª).

Este título en el emblemático torneo sobre césped neerlandés permitirá a Montgomery, de 21 años, subir de golpe 244 posiciones en el ránking y será 240ª del mundo en la clasificación que se publique el lunes.