Challenger ATP 50 CIT Open arranca sin participación paraguaya

Este lunes se completó la fase de clasificación del CIT Open de Tenis y lastimosamente perdió el último paraguayo sobreviviente, Federico González.

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González cayó por doble 6-2 contra el venezolano Ignacio Parisca, en el juego disputado en el Court 4 del Club Internacional de Tenis (CIT).

Otros resultados de la qualy fueron:

Court central

Samuel Heredia (COL, 3) superó a Ezequiel Monferrer (ARG) 6-4, 7-6 (5);

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Máximo Zeitune (ARG, 2) a Joao Loureiro (BRA, 12) 6-3, 3-6, 6-2;

Court 3

Conner Huertas Del Pino (PER, 5) derrotó a Enzo Kohlmann de Freytas (BRA) 6-1, 6-4;

A continuación: Arklon Huertas Del Pino (PER, 6) vs. Gustavo Ribeiro (BRA, 12);

Court 4

Ignacio Monzón (ARG, 4) le ganó a Valentin Basel (ARG) 6-2, 7-5;

Ignacio Parisca (VEN, 8) a Federico González Benítez (PAR) 6-2, 6-2;

Los cuatro primeros cotejos del main draw serán:

Court 3

Juan Esteves (ARG, 8) vs. Samuel Linde (COL)

Court 4

Bruno Fernandez (BRA) vs. Nick Hardt (DOM)

A continuación en el ultimo turno a partir de 18.00 horas:

Court central Victor Pecci

Carlos María Zárate (ARG) vs. Juan Sebastián Gómez (COL)

No antes de 18.30

Court 4

Lorenzo Rodriguez (ARG) vs. Eduardo Ribeiro (BRA).