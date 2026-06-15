Polideportivo
15 de junio de 2026 a la - 19:55

Challenger ATP 50 CIT Open arranca sin participación paraguaya

Federico González Benítez cayó en su último juego de qualy y quedó fuera del CIT Open.
Federico González Benítez cayó en su último juego de qualy y quedó fuera del CIT Open.

Lastimosamente para las aspiraciones nacionales, el Challenger ATP 50 CIT Open 2026 arranca este lunes sin participación paraguaya. El último “mohicano”, Federico González Benítez perdió este lunes su segundo partido de la qualy y quedó fuera del main draw.

Por ABC Color

Este lunes se completó la fase de clasificación del CIT Open de Tenis y lastimosamente perdió el último paraguayo sobreviviente, Federico González.

Lea más: Main draw del CIT Open de Tenis se inicia este lunes y un paraguayo puede acceder

González cayó por doble 6-2 contra el venezolano Ignacio Parisca, en el juego disputado en el Court 4 del Club Internacional de Tenis (CIT).

Otros resultados de la qualy fueron:

Court central

Samuel Heredia (COL, 3) superó a Ezequiel Monferrer (ARG) 6-4, 7-6 (5);

Máximo Zeitune (ARG, 2) a Joao Loureiro (BRA, 12) 6-3, 3-6, 6-2;

Court 3

Conner Huertas Del Pino (PER, 5) derrotó a Enzo Kohlmann de Freytas (BRA) 6-1, 6-4;

A continuación: Arklon Huertas Del Pino (PER, 6) vs. Gustavo Ribeiro (BRA, 12);

Court 4

Ignacio Monzón (ARG, 4) le ganó a Valentin Basel (ARG) 6-2, 7-5;

Ignacio Parisca (VEN, 8) a Federico González Benítez (PAR) 6-2, 6-2;

Los cuatro primeros cotejos del main draw serán:

Court 3

Juan Esteves (ARG, 8) vs. Samuel Linde (COL)

Court 4

Bruno Fernandez (BRA) vs. Nick Hardt (DOM)

A continuación en el ultimo turno a partir de 18.00 horas:

Court central Victor Pecci

Carlos María Zárate (ARG) vs. Juan Sebastián Gómez (COL)

No antes de 18.30

Court 4

Lorenzo Rodriguez (ARG) vs. Eduardo Ribeiro (BRA).