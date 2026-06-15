Challenger ATP 50 CIT Open arranca sin participación paraguaya

Este lunes se completó la fase de clasificación del CIT Open de Tenis y lastimosamente perdió el último paraguayo sobreviviente, Federico González.
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González cayó por doble 6-2 contra el venezolano Ignacio Parisca, en el juego disputado en el Court 4 del Club Internacional de Tenis (CIT).
Otros resultados de la qualy fueron:
Court central
Samuel Heredia (COL, 3) superó a Ezequiel Monferrer (ARG) 6-4, 7-6 (5);
Máximo Zeitune (ARG, 2) a Joao Loureiro (BRA, 12) 6-3, 3-6, 6-2;
Court 3
Conner Huertas Del Pino (PER, 5) derrotó a Enzo Kohlmann de Freytas (BRA) 6-1, 6-4;
A continuación: Arklon Huertas Del Pino (PER, 6) vs. Gustavo Ribeiro (BRA, 12);
Court 4
Ignacio Monzón (ARG, 4) le ganó a Valentin Basel (ARG) 6-2, 7-5;
Ignacio Parisca (VEN, 8) a Federico González Benítez (PAR) 6-2, 6-2;
Los cuatro primeros cotejos del main draw serán:
Court 3
Juan Esteves (ARG, 8) vs. Samuel Linde (COL)
Court 4
Bruno Fernandez (BRA) vs. Nick Hardt (DOM)
A continuación en el ultimo turno a partir de 18.00 horas:
Court central Victor Pecci
Carlos María Zárate (ARG) vs. Juan Sebastián Gómez (COL)
No antes de 18.30
Court 4
Lorenzo Rodriguez (ARG) vs. Eduardo Ribeiro (BRA).