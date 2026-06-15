Comisión de Ecología de El Mbiguá con exitosa exhibición de autos antigüos

La Comisión de Ecología activa a full en la preparación de eventos para el entretenimiento y la mejora continua del medio ambiente en el Club Nacional de Regatas El Mbiguá.

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La Comisión prepara otros eventos próximos, como la fiesta de San Juan y la ornamentación de las instalaciones.

En cuanto a la exhibición de autos, el sábado a la tarde se llevó a cabo la exposición en la sede de la institución, con éxito total en la muestra de autos y marcas emblemáticos que se pasearon por todo el mundo en su época y hasta la actualidad.

En cuanto a la gente que trabaja por la Comisión de Ecología, se puede mencionar a Shirley Farina (presidente), Sandra Ríos (vice), Sonia Penayo (tesorera), Leticia García (pro-tesorera), Carol Agüero (secretaria) y otros miembros como Pablo Bordón, Pablo Pérez, Líder Fleitas y Pablo Guupi.

La Comisión Directiva del CNR El Mbiguá, está conformada por: El titular Édgar Kraemer, el vice Víctor Servín, Edulfo Núñez, Óscar Silveira, Viviana Gamarra y Tania Zillich, entre otros miembros.

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San Juan, y proyecto de ornamentación

La Comisión de Ecología realizará el San Juan de El Mbiguá.

Se ultiman detalles para que todo esté listo para el sábado 4 de julio próximo, a partir de las 17:00.

El tradicional evento convocará de seguro a numerosos socios, invitados y público en general que cada año toman parte de la festiva celebración de San Juan.

Hermoseamiento del club. Por otra parte, esta comisión también se encuentra abocada al hermoseamiento del club, y próximamente destinará fondos para la ornamentación de las instalaciones.

En distintos eventos, el grupo ecologista realiza donaciones de plantines a los integrantes de la comisión y consocios del club, tanto para la implantación en el club, como para uso particular de los agraciados.