Competencia hípica “Interescuelas” organizada por Asocab, se realizará el sábado

En los paréntesis de las fechas del Ranking de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa) y las competencias oficiales, son propicias las citas de los concursos “Interescuelas” que mantienen en forma a amazonas y jinetes, así como fomenta la confraternidad en el mundo de la equitación de nuestro país.

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En este caso la agenda marca para este fin de semana la competencia “Interescuelas”, que organiza el Club Hípico Asocab.

El césped del picadero del RC-4 “Acá Carayá” será el escenario de las justas ecuestres, a partir de las 9:00.

Desde dicho horario, ingresarán a pista los menudos de la Mini Escuela, que intentarán rebasar las vallas a 0.30, en tipo de prueba a Tiempo Ideal.

En el mismo sistema se desarrollarán a continuación los saltos en Escuelas Menor y Mayor, con altura de obstáculos desde 0.60 a 0.80.

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El Mini Gran Premio será para los atletas que sortearán varas a 0.80 y 0.90, a Tiempo Ideal.

El Gran Premio será A Cronómetro, con alturas 0.90 y 1.00 metros, y finalmente la categoría Abierta, en el mismo tipo de prueba, pero con alturas de obstáculos a 1.10 metros.

Inscripciones con el Tte. Cab. Brahian Salcedo.