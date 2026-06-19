Alex Villalba y Brahian Fretes participan en el Iberoamericano U20 de Lima

Los juveniles atletas paraguayos Alexander Villalba y Brahian Fretes son los representantes paraguayos en el Iberoamericano de Atletismo en Perú.

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Nuestros baluartes nominados por la Federación Paraguaya de Atletismo estarán enfrentándose a los mejores atletas de la región, en dos especialidades.

Alexander competirá en Salto Largo, mientras Brahian lo hará en los 110 metros con vallas.

El certamen se llevará a cabo desde este viernes al domingo, en la capital incaica.

JEEN U15, este sábado

Los Juegos Estudiantiles Escolares Nacionales (JEEN), categoría U15, se encuentran en plena disputa, en pistas de la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

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Las justas arrancarán a las 8:00 de este sábado, con lanzamiento de martillo en U15.

Posteriormente se desarrollarán las demás competencias:

Salto alto, 80 con vallas, 80 con vallas pentatlón, lanzamiento de disco, 100 con vallas, 100 con vallas hexatlón, 80 llanos, salto largo, salto largo hexa y pentatlón, 800 metros, 80 llanos finales, impulsión de bala, estimándose la conclusión antes del mediodía.