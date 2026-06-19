Selección paraguaya de 3x3 debuta en Azerbaiyán en la madrugada del sábado

El certamen de 3x3 es clasificatorio a los Juegos Olímpicos “Los Ángeles 2028″ por lo que nuestro combinado femenino entra de lleno al evento, con las jugadoras Paola Ferrari, Marta Peralta, Paloma Niz y Ximena Ibarra, para este compromiso en Sumgait, Azerbaiyán.
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Los juegos serán en el Sumgait Boulevard, en lo que representa el arranque de las panteras en el circuito.
Los encuentros se disputarán este sábado y domingo, con la participación de 16 seleccionados, incluyendo a Azerbaiyán, Australia y Alemania.
El itinerario guaraní
En el camino hacia las instancias decisivas, Paraguay jugará el qualifying draw B y debuta contra Egipto, a las 3:25 de este sábado, y a las 4:15 enfrentará a Eslovenia.
El circuito proseguirá la siguiente semana y se extenderá hasta el 20 del mes próximo.
Los siguientes compromisos serán el 25 y 26 de junio en Ulán Bator, capital de Mongolia; 3 y 4 de julio en Xiantao, China; 10 y 11 de julio en Cáceres, España y todo vuelve a Azerbaiyán, con los partidos en Bakú, el 19 y 20 de julio.