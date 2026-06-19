Polideportivo
19 de junio de 2026 a la - 13:49

Selección paraguaya de 3x3 debuta en Azerbaiyán en la madrugada del sábado

Paloma Niz (i), Paola Ferrari, Marta Peralta y Ximena Ibarra, en la sede del FIBA 3x3 Women's Series, en Azerbaiyán.
Paloma Niz (i), Paola Ferrari, Marta Peralta y Ximena Ibarra, en la sede del FIBA 3x3 Women's Series, en Azerbaiyán.

La selección femenina de básquetbol 3x3 tendrá su debut en la madrugada de este sábado en la tercera fecha del FIBA 3x3 Women’s Series 2026, en Sumgait, Azerbaiyán.

El certamen de 3x3 es clasificatorio a los Juegos Olímpicos “Los Ángeles 2028″ por lo que nuestro combinado femenino entra de lleno al evento, con las jugadoras Paola Ferrari, Marta Peralta, Paloma Niz y Ximena Ibarra, para este compromiso en Sumgait, Azerbaiyán.

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Los juegos serán en el Sumgait Boulevard, en lo que representa el arranque de las panteras en el circuito.

Los encuentros se disputarán este sábado y domingo, con la participación de 16 seleccionados, incluyendo a Azerbaiyán, Australia y Alemania.

El itinerario guaraní

En el camino hacia las instancias decisivas, Paraguay jugará el qualifying draw B y debuta contra Egipto, a las 3:25 de este sábado, y a las 4:15 enfrentará a Eslovenia.

El circuito proseguirá la siguiente semana y se extenderá hasta el 20 del mes próximo.

Los siguientes compromisos serán el 25 y 26 de junio en Ulán Bator, capital de Mongolia; 3 y 4 de julio en Xiantao, China; 10 y 11 de julio en Cáceres, España y todo vuelve a Azerbaiyán, con los partidos en Bakú, el 19 y 20 de julio.