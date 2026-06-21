Alberto Ginés se cuelga la medalla de plata en dificultad en Innsbruck (Austria)

Un metal que por momentos pareció que podría ser de oro, cuando Ginés, oro olímpico en la capital japonesa hace cinco años, se situó al frente de la clasificación tras cerrar su recorrido con un 42+.

Sin embargo, aún faltaba por salir el japonés Neo Suzuki, el escalador más regular de la presente campaña y que ya había apartado del primer escalón del podio al extremeño el pasado mes de mayo en la prueba disputada en Wujiang.

Pero si en la ciudad china Suzuki superó con claridad a Alberto Ginés, en esta ocasión el japonés le arrebató el triunfo al escalador español, gracias a su mejor clasificación en la ronda de semifinales, tras firmar al igual que el cacereño un 42+ en su recorrido final.

Completó el podio el ídolo local, el austríaco Jakob Schubert, que debió conformarse con la medalla de bronce tras firmar un 42 en la final, una sola presa menos que Alberto Ginés y el japonés Neo Suzuki.

Un triunfo que permitió a Suzuki, que ya se impuso este curso en Wujiang y se colgó la plata hace dos semanas en Praga, afianzarse al frente de la clasificación general de la Copa del Mundo de dificultad.

Tabla en la que el español Albeto Gines, ganador de la Copa del Mundo el pasado año, se aupó a la tercera posición a 895 puntos del escalador nipón, tras lograr dos platas en Wujiang e Innsbruck y fallar en Praga, donde el español se quedó fuera de la final tras ser duodécimo.

El escalador español, de 23 años, tratará de enjugar esa desventaja en las tres citas que quedan todavía por disputar el próximo mes de julio en Chamonix (Francia), en septiembre en Koper (Eslovenia), antes de poner fin a las Series Mundiales el próximo mes de octubre en Santiago de Chile.