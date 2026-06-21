Lipowitz se apunta la Vuelta a Eslovenia con exhibición en solitario

Lipowitz (Laichingen, 25 años) lanzó un ataque contundente a 9,5 km de meta, a escasos metros de la cima del muro de Trska Gora, una trampa complicada de 1,6 km al 10 por ciento con un tramo del 19 que le sirvió al alemán para presentar sus credenciales de victoria.

Un ataque que aprovechó el tercer clasificado en el Tour de Francia 2025 para ponerse al frente e iniciar su contrarreloj particular, volando con su maillot verde hacia la meta de Novo Mesto, donde alzó los brazos con un tiempo de 4h.03.15, a una media de 42,4 km/hora.

Una exhibición para el líder del Bora que le permitió aventajar en 25 segundos a su compañero neozelandés Laurence Pithie y a Alessandro Fancellu (MBH Bank). Le siguieron al ciclista italiano tres españoles, Joel Nicolau (Caja Rural), Iván Cobo (Kern Pharma) y Hugo de la Calle (Burgos Burpellet BH).

Un triunfo que le sirve a Lipowitz para poner en evidencia el potencial de su equipo y su estado de forma ante el Tour de Francia que comienza en Barcelona el 4 de julio. En cierto modo, un recado para Pogacar y Vingegaard. El alemán les quiere complicar la vida en la "grande boucle".

Dos etapas y la general es un gran botín para Lipowitz, ciclista de gran regularidad. Esta temporada fue segundo en la Itzulia y Tour de Romandía, y tercero en la Volta a Catalunya. Con cinco triunfos en su palmarés, será una segunda, o tal vez primera, baza del Red Bull para el Tour, donde estará presente Remco Evenepoel.

Florian Lipowitz, acompañado en el podio final por su compeñero italiano Giuliano Pellizzari y por el esloveno Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) sucede en el palmarés al noruego Anders Halland Johannessen, vencedor en 2025.