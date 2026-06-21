Pogacar: "Ahora a recuperarme y pronto a Barcelona"

"Ha sido un día muy duro. El recorrido era muy exigente, pero el equipo hizo un trabajo fantástico. Cada vuelta se ponía más y más difícil, pero al final tuve que darlo todo. El equipo Decathlon rodó a un ritmo fuerte, pero intenté mantener el mío", dijo Pogacar tras su primer triunfo en la ronda suiza.

Pogacar hizo un buen test de cara al Tour, y ahora también piensa en ver a su pareja, quien sufrió una dura caída en la Vuelta a Suiza.

"Estoy contento con la victoria y la clasificación general, y sobre todo por poder volver a casa con Urska Zigart. Ha sido una carrera muy buena para poner a prueba las piernas, porque en el Tour también tenemos mucho calor y altitud. Pero todo salió muy bien.", explicó.

"Ahora necesito recuperarme bien y luego nos dirigiremos a Barcelona pronto", concluyó.