San José busca la final visitando a Félix Pérez

Félix Pérez Cardozo recibe en la noche del lunes a San José, en el cuarto juego del Top 4 semifinal del torneo Apertura de la LNB 2026, buscando el segundo cupo, mientras espera ya como finalista Olimpia Kings, el vigente campeón.

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Los “santos” llevan ventaja de 2-1 la serie, por lo que una victoria mas le dará el derecho a la final.

De ganar los locales, en el “Efigenio González” de Villa Morra, habrá quinto decisivo partido.

En los juegos anteriores, San José ganó en ambas ocasiones de local en el “León Coundou”, con lo justo 93-89 y en el tercer partido sobradoramente 116-72.

En el segundo juego, Félix Pérez se impuso con categoría 90-63.

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El favoritismo está por parte de los albicelestes, pero los rojos pueden dar pelea con los refuerzos que tiene, pues ya demostraron que pueden sacar un triunfo contra San José, y llevar la serie al quinto partido.

Por su parte, los Kings barrieron con Colonias Gold del otro lado de la llave en la serie semifinal del Top 4, haciéndole 3-0, con dos triunfos de local y uno de visitante en el “Ka’a Poty” de Obligado, la casa de los colonos.