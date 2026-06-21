Wyndham Clark conquista su segundo Abierto de Estados Unidos

Clark, que fue campeón en 2023, terminó el torneo con un acumulado de -4, con un golpe sobre Burns, tras completar el recorrido del Shinnecock Hills Golf Club (Nueva York) en 73 golpes (+3) este domingo con dos birdies y cinco bogeys.

El estadounidense había iniciado la jornada con seis golpes de ventaja sobre sus principales perseguidores, prácticamente saboreando el trofeo, pero una tarjeta poco sólida junto a la notable actuación de Burns (-3) dieron emoción al torneo.

De hecho, Burns, que había comenzado la jornada a siete golpes de Clark, llegó a eliminar la diferencia en apenas ocho hoyos, tras firmar cuatro birdies frente a tres bogeys del líder.

Al final, sin embargo, terminó el recorrido con cinco birdies y dos bogeys, quedando a un golpe del desempate.

El estadounidense Scottie Scheffler fue cuarto, cerrando el torneo en par, mientras que el norirlandés Rory McIlroy acabó con un +6, a diez golpes de Clark.

El mejor latinoamericano fue el chileno Joaquín Niemann, séptimo con un acumulado de +1, a cinco golpes de Clark, que completó un torneo muy irregular, con rondas de 78, 65, 72 y 66 golpes.

El argentino Emiliano Grillo terminó con un +5, el español Ángel Hidalgo con un +9 y el colombiano Nicolás Echevarría con un +10.