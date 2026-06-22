Brahian Fretes consiguió plata en los 110 con vallas del Iberoamericano U20 “Lima 2026″

Brahian Fretes estableció 13″71 para subir al podio como escolta del campeón en los 110 metros con vallas del Campeonato Iberoamericano U20 de Atletismo en Lima, Perú. Por su parte, Alexander Villalba estuvo cerca de subir al podio tras su incursión en salto largo.

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La bandera paraguaya flameó alto en los juegos desarrollados en Lima, en la categoría juvenil, con solo dos atletas representantes.

Con enorme esfuerzo, Brahian vino de atrás para pelear palmo a palmo contra el ecuatoriano José Luis Guevara la medalla de plata.

El brasileño Odair Goncalves de Aguiar ganó la prueba en un tiempo de 13″29 que fue récord para el Ibero, con buena ventaja en metros sobre sus seguidores.

En el segundo lugar arribó nuestro compatriota Brahian, quien se adelantó al sembrado #1 de la prueba, el ecuatoriano José Luis Guevara Ortiz, con 13″71 y 13″76, respectivamente.

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Atrás quedaron el mexicano Maximiliano Saucedo (13″81), el peruano Ignacio Lozada (13″84), el chileno Pablo Mackenna (13″90), el colombiano Sebastián Palomeque (14″42) y el argentino Sancho Ingouville (14″46).

Ya en su serie, el brasileño Odair se impuso a Brahian con 13″51, contra 13″90 del paraguayo.

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Meritorio puesto para nuestro compatriota, quien enfrentó a los mejores U20 de la región, inclusive, llegó como escolta del nuevo recordman iberoamericano, el brasileño Goncalves.

Alex Villalba fue cuarto

De estas justas juveniles en el país incaico también fue parte Alexander Villalba Barrios, quien especialista en salto largo, quien se posicionó en cuarto puesto, con 7,37 metros.

Fue oro el brasileño Kayo Dos Santos con 7,52, seguido por el colombiano Jhon Valencia con 7,48 y el español Pablo García con 7,44.

Atrás quedaron los argentinos Nicolás Cousillas y Pedro Olmos (7,29), el colombiano Andrés De la Barrera (7,28), el venezolano Brendan Pérez (7,19), el peruano Ángel Solís (6,70) y el uruguayo Pablo Durante (6,55).

* Posiciones finales por países. Paraguay participó solo con dos atletas, obtuvo 9 puntos con la medalla de plata de Brahian y el cuarto lugar de Alex, quedando en la posición 12° entre 14 países, en masculino.

Brasil lideró con 113 puntos, seguido por España 104 y Venezuela 78, en el podio.

En Damas, también Brasil fue la mejor con 128 puntos, España 117 y Ecuador 72.

En la General, Brasil quedó en el primer puesto con 241 puntos, España 226 y Venezuela 138.

Paraguay figura 14° entre 15 países participantes de la contienda Iberoamericana.