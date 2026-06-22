Deportivo SYC celebra en la Segunda Etapa del Torneo Nacional Juvenil y Mayores de la Fepada

Esta parada se realizó del 17 al 20 de junio en el Centro Acuático Olímpico del Comité Olímpico Paraguayo, con saldo positivo en la tabla general por equipos para el Centro Deportivo SYC.
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SYC obtuvo 1.189,5 puntos, seguido por los clubes Olimpia con 967,50 puntos y Benjamín Hockin, que completó el podio con 600 puntos.
Mas atrás quedaron Deportivo de Puerto Sajonia con 541 puntos, Apunto Deportes 266 puntos, Pececitos de Jesús Natación 254 puntos, Club Internacional de Tenis 163 puntos, Centro Social de Encarnación 149 puntos, Club Centenario 142 puntos, Pacífico Natación Club 41 puntos y Club Deportivo Emanuel 14 puntos.
Mejores Marcas por Puntos World Aquatics
Infantil B Damas
Kiara Acosta (Apunto Deportes)
50 metros espalda: 32.13
584 puntos
Infantil B Caballeros
Benjamín Insfrán (Pececitos de Jesús Natación)
400 metros libre: 4:19.19
611 puntos
Juvenil A Damas
Chiara Peralta (Club Benjamín Hockin)
100 metros libre: 59.23
665 puntos
Juvenil A Caballeros
Santiago Codas (Centro Deportivo SYC Paraguay)
50 metros libre: 23.98
663 puntos
Juvenil B Damas
Lara Giménez (Club Benjamín Hockin)
50 metros espalda: 30.67
671 puntos
Juvenil B Caballeros
Bruno Heinichen (Centro Deportivo SYC Paraguay)
100 metros espalda: 58.50
686 puntos
Mayores Damas
María José Arrúa (Club Deportivo de Puerto Sajonia)
50 metros espalda: 30.55
679 puntos
Nicole Rautemberg (Centro Deportivo SYC Paraguay)
50 metros libre: 26.85
679 puntos
Mayores Caballeros
Charles Hockin (Club Internacional de Tenis)
100 metros espalda: 56.62
756 puntos
* Récord de Codas. El nadador Santiago Codas del Deportivo SyC hizo Récord Nacional de la categoría en 50 metros Libre con un registro de 23″98.