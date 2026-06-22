Miles de escoceses desfilan con faldas y gaitas por Miami antes del partido contra Brasil

Los escoceses, quienes la semana pasada se tomaron Boston, se congregaron primero en el barrio de La Pequeña Habana, donde atraparon la atención de los locales al tocar música escocesa con sus gaitas mientras vestían la falda de su país y otros bebían cerveza en los bares de la popular Calle Ocho.

Los aficionados desfilaron por varias calles hacia el LoanDepot Park, el estadio de béisbol de los Marlins de Miami, que organizó un paquete especial para que los escoceses acudieran al partido contra los Rangers de Texas, con un estimado de 8.000 entradas vendidas para ellos, según contó el equipo miamense al canal local de NBC.

La presencia de los fans de Escocia, que no participaba en un Mundial de fútbol desde hacía 28 años, activó una alerta del Departamento de Policía de Miami que avisó que esperaba entre 2.000 y 10.000 integrantes en la Calle Ocho y en la marcha hacia el LoanDeport Park.

"El equipo de respuesta en bicicleta (BRT, en inglés) acompañará la marcha para garantizar un movimiento seguro y ordenado al estadio", señaló la Policía en su aviso en redes sociales.

"La Ciudad de Miami espera recibir de manera segura al Tartan Army y crear una experiencia acogedora para todos los asistentes", añadió.

La Tartan Army tiene su nuevo hogar temporal en Miami, donde Escocia jugará el miércoles ante Brasil su último partido de la fase de grupos, que puede darle la clasificación por primera vez en su historia en las rondas eliminatorias del Mundial.

Alrededor de 50.000 escoceses se desplazaron hasta Boston (Massachusetts), donde su selección jugó ante Haití y Marruecos sus dos primeros partidos del Grupo C.

Ahí, causaron sensación entre los locales por salir a las calles con sus kilts, las faldas tradicionales escocesas, además de abarrotar los bares de Boston, ciudad con raíces de inmigrantes irlandeses con 'pubs' que se llenaban apenas abrían las puertas.