Nacional femenino de salonismo ya está en marcha en Bella Vista Sur

Con cuatro partidos y los actos inaugurales arrancó este lunes el Campeonato Nacional Femenino de fútbol de salón “Bella Vista Sur 2026″, en el Departamento de Itapúa, con triunfo de la selección local. El certamen se disputa en el polideportivo municipal de la ciudad.

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Los ocho participantes se encuentran divididos en dos grupos:

Serie A: Limpio, Benjamín Aceval, Lambaré y Santa Rosa del Aguaray;

Serie B: Bella Vista, Pastoreo, Cerrito y Horqueta.

Los resultados registrados en la jornada inaugural fueron los siguientes:

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Cerrito 7 - Horqueta 0 (Grupo B)

Lambaré 1 - Santa Rosa del Aguaray 9 (Grupo A)

Bella Vista Sur 5 - Pastoreo 1 (B)

Limpio 15 - Benjamín Aceval 2 (A)

Programación de la fase de grupos:

Martes 23 de junio

Benjamín Aceval vs. Lambaré

Pastoreo vs. Cerrito

Bella Vista vs. Horqueta

Limpio vs. Santa Rosa

Miércoles 24 de junio

Lambaré vs. Limpio

Santa Rosa vs. Benjamín Aceval

Bella Vista vs. Cerrito

Horqueta vs. Pastoreo

El jueves 25 se disputarán las semifinales entre los dos mejores de cada grupo, en forma cruzada: 1° del A vs. 2° del B, y vice-versa.

La final y el juego por el bronce será este viernes 26.