Juanma Cerúndolo avanza a cuartos de final en Eastbourne

El pequeño de los hermanos Cerúndolo, Juanma, 45º del ránking ATP y sorpresa en el último Roland Garros tras llegar a octavos de final dejando por el camino al #1 mundial Jannik Sinner, derrotó al británico Arthur Fery por 6-2 y 7-6 (7/2).

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Cerúndolo se enfrentará en su siguiente partido en la hierba británica con otro jugador inglés, Toby Samuel (142º), que entró al cuadro principal como repescado (“lucky loser”) desde la fase previa.

El hermano mayor de Juanma Cerúndolo, Francisco (21º del mundo), se proclamó campeón el domingo en uno de los torneos sobre césped emblemáticos en el Reino Unido, Queen’s.

Toby Samuel venció en su partido de segunda ronda en Eastbourne precisamente a un argentino, Thiago Agustín Tirante (54º), al que superó 6-1 y 7-6 (9/7).

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Otro tenista argentino jugaba también este miércoles en la segunda ronda, pero quedó igualmente eliminado: Tomás Etcheverry (32º del mundo y cuarto cabeza de serie) perdió 6-7 (11/13), 6-3 y 6-2 ante el canadiense Gabriel Diallo (91º).

En el cuadro femenino, la única jugadora sudamericana en liza este miércoles, la colombiana Emiliana Arango (101ª) , quedó eliminada en segunda ronda al caer por un contundente 6-3 y 6-0 ante la estadounidense Caty McNally (45ª) .

Individual masculino, segunda ronda

Jan Choinski (GBR) derrotó a Felix Gill (GBR) 6-4, 6-7 (4/7) y 6-2.

Zizou Bergs (BEL) a Daniel Altmaier (GER) 6-3, 3-2 y abandono.

Toby Samuel (GBR) a Thiago Tirante (ARG) 6-1 y 7-6 (9/7).

Juan Manuel Cerúndolo (ARG) a Arthur Fery (GBR) 6-2 y 7-6 (7/2).

Jack Draper (GBR) a Jack Pinnington Jones (GBR) 7-5 y 6-4.

Gabriel Diallo (CAN) a Tomás Etcheverry (ARG) 6-7 (11/13), 6-3 y 6-2.

Ugo Humbert (FRA) a Jenson Brooksby (USA) 6-3 y 6-2.

Quentin Halys (FRA) a Giles Hussey (GBR) 6-1 y 7-5.

Individual femenino, segunda ronda

Tatjana Maria (GER) derrotó a Anastasia Zakharova (RUS) 6-2 y 6-1.

Tereza Valentova (CZE) a Ajla Tomljanovic (AUS) 6-2, 5-7 y 6-4.

Jelena Ostapenko (LAT) a Panna Udvardy (HUN) 3-6, 6-1 y 6-2.

Zeynep Sönmez (TUR) a Sara Bejlek (CZE), no se presentó.

Caty McNally (USA) a Emiliana Arango (COL) 6-3 y 6-0.

Petra Marcinko (CRO) a Kimberly Birrell (AUS) 6-1 y 6-4.

McCartney Kessler (USA) a Anhelina Kalinina (UKR) 6-4 y 6-3.

Madison Keys (USA) a Jessica Bouzas (ESP) 6-0 y 6-1.AFP