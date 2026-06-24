Tenistas ampliarán protesta en Wimbledon pese al aumento récord de los premios

Según diversos medios británicos, la iniciativa cuenta con el respaldo de una amplia mayoría de los veinte mejores tenistas del mundo.

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Después de limitar sus compromisos con los medios a 15 minutos durante Roland Garros, numerosos jugadores planean ahora extender esa medida tanto al día de medios previo al torneo como a las comparecencias posteriores a los partidos durante la primera semana de competición.

La duración de 15 minutos pretende simbolizar el porcentaje aproximado de los ingresos que los Grand Slams destinan actualmente al reparto de premios entre los jugadores, que piden un 16 % -una diferencia de alrededor de 7 millones-.

La protesta se produce apenas unos días después de que Wimbledon anunciara una bolsa total de premios de 64,2 millones de libras (unos 75,1 millones de euros), la mayor de su historia.

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Los campeones de los cuadros individuales recibirán 3,6 millones de libras (4,2 millones de euros), mientras que los eliminados en primera ronda percibirán 80.000 libras (93.600 euros).

Pese a reconocer que el aumento constituye un “paso genuino y significativo”, los jugadores reclaman que los cuatro Grand Slams vinculen el reparto de premios a los ingresos generados por cada torneo, además de aumentar las contribuciones a los fondos de bienestar de los tenistas y otorgarles una mayor participación en la toma de decisiones.