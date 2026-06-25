Copa de Oro de salonismo en Asunción y Nacional Femenino en Bella Vista Sur

La actividad salonística vivió jornadas en Asunción y el Sur del país, con los torneos Copa de Oro de la Primera División Metropolitana y el Campeonato Nacional Femenino “Bella Vista Sur 2026″, respectivamente.

Lea más: Nacional Femenino en Bella Vista Sur

En la noche de este miércoles se disputaron tres cotejos por la Copa de Oro.

El puntero del Grupo A, Sportivo José Meza fue a Lambaré para batir a Cerro Corá por el marcador de 4 goles contra 2, por lo que se mantiene en lo alto de la tabla, al iniciarse la ronda de revanchas.

Por el Grupo B, Villeta FC le ganó 4 a 2 al Atlético La Merced de Ñemby, siguiendo con una buena campaña.

12 de Junio, otro de los clubes que cuenta con gran actuación en el torneo, goleó a la endeble Nuestra Señora de la Asunción Club por 9-3.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En juego adelantado por esta serie, el martes, Independiente de Barrio Obrero y Deportivo Atenas, igualaron 2-2.

* Dos partidos, este viernes. Los dos cotejos restantes del Grupo A se disputarán este viernes.

El campeón vigente, pero con regular campaña en lo que va del torneo, 29 de Septiembre medirá a Simón Bolívar en “Calama” territorio de la “V” azulada. Los “libertadores” escoltan a José Meza en la tabla.

El otro compromiso lo protagonizarán Deportivo Primor de Trinidad y Artemios FC de Santa Ana, en cancha de Simón Bolívar.

Tiene fecha libre San Antonio.

Nacional Femenino “Bella Vista 2026″

Prosigue el Campeonato Nacional Femenino en Bella Vista Sur, y ya se conocen los cruces semifinales.

Por la Serie A, Limpio y Santa Rosa del Aguaray fueron las mejores.

En el Grupo B, las anfitrionas de Bella Vista Sur sobresalieron, seguidas por Cerrito.

Los resultados registrados en la última fecha de la fase grupal, Santa Rosa se impuso 4-1 a Benjamín Aceval, Limpio goleó 15-0 a Lambaré, Pastoreo derrotó 4-2 a Horqueta y Bella Vista Sur igualó con Cerrito 1-1.

Este jueves se disputarán las semifinales:

Limpio vs. Cerrito;

Bella Vista Sur vs. Santa Rosa del Aguaray.

El viernes se jugará la partida por el tercer lugar y la gran final.