Deportivo SyC con excelente cosecha en el Masters del Nacional de Natación 2026

El Centro Acuático Olímpico fue el escenario de una cita mas del Masters de Natación, que culminó este sábado y una de las delegaciones destacadas de la fecha fue la del Deportivo SyC.

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La tropa de Sergio “Yaca” Cabrera cosechó con sus nadadores 13 medallas de oro, 5 de plata y 5 de bronce, para presentar una gran faena en el medallero de esta Segunda Etapa del Campeonato Nacional categoría Masters.

Integraron el team con las conquistas metálicas los siguientes nadadores: Paulo Peña, María José Rodríguez, Germán Alvarenga, Mauro Benítez, Iván Demestri, Rodney Mendoza, José Paredes y Manuel Román.

Una meritoria labor cumplió el equipo de relevo 4x50 libre masculino, que se colgó la medalla de plata, cuarteto que estuvo conformada por los delfines José Paredes, Rodney Mendoza, Iván Demestri y Mauro Benítez.

Vale resaltar al equipo de entrenadoras, cuya abnegada labor da sus frutos en cada competencia que encara el club: Ximena Paredes, Aracely Araujo y Pamela Molina.

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En el podio del certamen quedó finalmente con Deportivo Sajonia primero, seguido por Deportivo Da Silva y Club Internacional de Tenis.