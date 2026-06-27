La checa Muchova se consagra en Bad Homburg

Karolina Muchova dominaba la final de Bad Homburg por 6-1, 1-0, a dos días del inicio de Wimbledon hasta que Naomi Osaka (15ª) hizo llamar a los servicios médicos con un 3-0 en contra en el primer set luego de haber concedido un doble break.

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La cuádruple campeona de Grand Slam y antigua #1 del mundo fue tratada en su pie derecho a la altura del tobillo y pudo seguir jugando, pero finalmente tuvo que tirar la toalla al inicio del segundo set.

Con 29 años, Muchova sumó un tercer título WTA después de Seúl en setiembre de 2019 y Doha (WTA 1000) a comienzos de febrero esta temporada.

Merced a esta victoria pasará el lunes al top-10 del mundo (9ª). Sobre la hierba de Wimbledon la semana que viene, se enfrentará a Anastasia Zakharova (91ª) en primera ronda, mientras que Osaka se medirá con la francesa Elsa Jacquemot (82ª).