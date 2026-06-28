Lars Anthony Flaming conquista la medalla de oro en el I Panamericano de Medellín

El atleta paraguayo Lars Anthony Flaming realizó una fantástica marca en el I Campeonato Panamericano de Atletismo “Medellín 2026″ en su especialidad, el lanzamiento de jabalina, quedándose con la medalla de oro.

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Lars lanzó la jabalina a 82,10 metros, sobrepasando la barrera de los 80 metros, que fueron suficientes para que el albirrojo realizara la hazaña y se colgara la presea dorada, por delante de atletas de gran envergadura y cartel en la gran final de la competencia.

* Resultados. Lars se impuso en el lote de reconocidos jabalinistas de la región, llegando a tres marcas que superaron los 80 metros, siendo la mejor el lanzamiento del implemento a 82,10 metros, en 6 intentos.

El estadounidense Marc Anthony Minichello se quedó con plata con 81,36 metros y el brasileño Pedro Henrique Nunes Rodrigues completó el podio con 78.96 metros.

Atrás quedaron el costarricense Iván José Sibaja Cerda con 77,89 metros y los colombianos Billy Williams Julio López con 77,61, Santiago Felipe Pimentel Ortiz con 71,82 metros, en el lote de finalistas.

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Los entes autorizados de la región resaltaron el histórico momento para el paraguayo, para el país y para Sudamérica, ya que Lars se impuso a figuras de relieve mundial, como los atletas del Norte, entre otros.

También el brasileño Pedro Nunes se anotó entre los sobresalientes jabalinistas, quedando en el tercer puesto, otro crédito para el Cono Sur, lo que dejó en alto a nuestra región ratificando la condición de élite en el concierto internacional.