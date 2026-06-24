Los Sub 18 y Sub 20 empiezan bien en el Trophy de Lima

Los Sub 18 de la selección paraguaya de balonmano entraron con la “mano derecha” en el IHF Trophy de Lima, Perú, derrotando a Venezuela.

Los guaraníes se impusieron a los petroleros por el marcador de 30 goles contra 24.

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Por su parte, los Sub 20 albirrojos consiguieron un empate en el estreno contra Guyana Francesa, finalizando el juego con score de 36-36.

El rival de este miércoles es Bolivia, en la segunda presentación del cuadro guaraní en el certamen preparado especialmente para selecciones emergentes, no mundialistas.

Los entrenadores de los Sub 18 y Sub 20 son Teresa Fernández y Marcelo Ojeda, respectivamente.

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El torneo se extiende hasta este sábado.

Libertadores, en el Parque Olímpico

La Libertadores de Clubes Masculino de Handball se lleva a cabo en el Parque Olímpico, en dos escenarios, en el CEO y en el COP Arena.

Los equipos paraguayos participantes son Luque Handball, Club Atlético Triunfo y Villa Elisa, pero no pelearán por puestos de instancias decisivas, que no quedaron entre los dos mejores en sus respectivos grupos.

En este certamen participan 16 clubes de la región, y los dos mejores de cada grupo van a la siguiente fase.

Los cuartos de final se disputarán este miércoles, según este fixture:

Nacional de Brasil vs. Dorrego de Argentina

Colegio Ward de Argentina vs. Argentinos Jrs.

San Fernando de Argentina vs. Pinheiros de Brasil

Taubaté de Brasil vs. FMO Portugués de Brasil.