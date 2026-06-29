Polideportivo
29 de junio de 2026 a la - 13:15

Hovland se acerca al 'top 10'

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Redacción deportes, 29 jun (EFE).- El noruego Viktor Hovland, que venció este lunes en el Travelers Championship, torneo del circuito americano, al ganar en el desempate al estadounidense Scottie Sheffler, ha subido hasta el duodécimo puesto de la clasificación mundial de golf.

Por EFE

Hovland paría desde el trigésimo puesto y con su octavo triunfo en el circuito vuelve a estar cerca de la parte alta de la lista que sigue liderada con autoridad por el propio Scheffler (16.87 puntos de media) por delante del norirlandés Rory McIlroy (9.41) y de su compatriota Cameron Young (7.22).

Tercero este domingo, el estadounidense Collin Morikawa ha subido al sexto puesto al superar a los ingleses Tommy Fleetwood y Justin Rose, en tanto que su compatriota JJ Spaun cierra el 'top 10' justo por delante del español Jon Rahm.

El colombiano Nicolás Echavarria sube al puesto 52 y el chileno Joaquín Niemann, que estuvo luchando por la victoria en el Abierto de Italia del DP World Tour, progresa al 54.