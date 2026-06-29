Hovland se acerca al 'top 10'

Hovland paría desde el trigésimo puesto y con su octavo triunfo en el circuito vuelve a estar cerca de la parte alta de la lista que sigue liderada con autoridad por el propio Scheffler (16.87 puntos de media) por delante del norirlandés Rory McIlroy (9.41) y de su compatriota Cameron Young (7.22).

Tercero este domingo, el estadounidense Collin Morikawa ha subido al sexto puesto al superar a los ingleses Tommy Fleetwood y Justin Rose, en tanto que su compatriota JJ Spaun cierra el 'top 10' justo por delante del español Jon Rahm.

El colombiano Nicolás Echavarria sube al puesto 52 y el chileno Joaquín Niemann, que estuvo luchando por la victoria en el Abierto de Italia del DP World Tour, progresa al 54.