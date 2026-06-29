Primera edición de benéfica corrida Élite Run 5K, el 18 de julio, en el Parque Ñu Guasu

Se ultiman detalles para la organización de la corrida Élite Run 5K en su primera edición, que tiene como fecha de realización el sábado 17 de julio próximo.

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El objetivo es reunir a unos 500 corredores, con el fin de recaudar fondos a beneficio de las atletas compatriotas Leticia Añazco y Fátima Vázquez, quienes tienen en su agenda competencias como Odesur y otro sudamericano.

La organización tiene prevista la largada a las 18:00, en el Parque Ñu Guasu, sitio de la concentración, largada y desarrollo del trayecto de 5 kilómetros.

Las chicas requieren de fondos para cubrir en primer término un entrenamiento acorde a las exigencias de élite, realizando campamentos y viajes fuera del país para competir y codearse con atletas que serán los parámetros para los eventos internacionales que se vienen.

Las atletas organizadoras, bajo el cronometraje de CronoFactory, manifestaron que “son bienvenidas todas las personas altruistas y empresas que deseen apoyarnos, que es la única manera que podamos asistir a estos eventos y representar dignamente a nuestro país”.

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Así también, expresan que “Elite Run 5K será una experiencia deportiva y recreativa en el Parque Ñu Guasu, promoviendo el deporte, la vida saludable y la integración social”.

El evento contará con medallas finisher para todos los participantes, premiación en categorías generales y por edades, además de sorpresas para los asistentes.

Habrá galardones para los tres primeros ganadores de categoría General Masculina/Femenina.

También habrá premios en categoría Por Edades con franjas etarias 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, +70.

Una de las categorías mas llamativas es la competencia por Equipos, para lo cual se pueden reunir a 10 corredores, con lo cual se reduce el costo de inscripción por corredor, que será de G. 100.000.

Las inscripciones en general tienen un costo de G. 120.000, y con la remera alusiva a la corrida será de G. 150.000.

Entrega de kits: Viernes 17 de julio, de 16:00 a 20:00; Sábado 18 de julio, de 10:30 a 15:00.

Kits con remera: Cantidad limitada. El pedido de remeras será hasta el viernes 3 de julio.

Informes e inscripciones:

Celular: 0987-225 889

Enlaces de la página del evento Instagram @eliterun5k

Alias Celular: 0987225889

Banco Itaú: María Leticia Añazco