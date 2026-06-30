Polideportivo
30 de junio de 2026 a la - 12:58

Iga Swiatek inicia defensa del título de Wimbledon con sufrida victoria

Iga Swiatek (25 años) festeja su victoria alcanzada sobre Taylor Townsend en tres sets.
Iga Swiatek (25 años) festeja su victoria alcanzada sobre Taylor Townsend en tres sets.151600+0000 HENRY NICHOLLS

La vigente campeona de Wimbledon, la polaca Iga Swiatek, tercera de la clasificación mundial, sufrió más de lo esperado este martes para superar la primera ronda del torneo londinense, al derrotar en tres sets a la estadounidense Taylor Townsend (79 del ránking).

Por ABC Color

La victoria de Iga Swiatek en la primera ronda de Wimbledon 2026 contra Taylor Townsend fue por 6-1, 2-6 y 6-3.

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La polaca, seis veces campeona de torneos de Grand Slam, todavía no ha conquistado ningún título esta temporada.

Ante Townsend, Swiatek, de 25 años, tomó rápidamente el control del primer set gracias a un servicio muy sólido y a los numerosos errores no forzados (11) de su rival, a la que solo cedió un juego.

El encuentro cambió por completo en la segunda manga. Swiatek envió varias pelotas largas a la red y Townsend aprovechó ese bajón para igualar el partido, ganando el segundo set.

Al final, la polaca acabaría ganando el tercer set y el partido, que duró 2 horas y 2 minutos. En la segunda ronda, Swiatek se enfrentará a la checa Karolina Pliskova (73 del mundo).