Iga Swiatek inicia defensa del título de Wimbledon con sufrida victoria

La victoria de Iga Swiatek en la primera ronda de Wimbledon 2026 contra Taylor Townsend fue por 6-1, 2-6 y 6-3.
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La polaca, seis veces campeona de torneos de Grand Slam, todavía no ha conquistado ningún título esta temporada.
Ante Townsend, Swiatek, de 25 años, tomó rápidamente el control del primer set gracias a un servicio muy sólido y a los numerosos errores no forzados (11) de su rival, a la que solo cedió un juego.
El encuentro cambió por completo en la segunda manga. Swiatek envió varias pelotas largas a la red y Townsend aprovechó ese bajón para igualar el partido, ganando el segundo set.
Al final, la polaca acabaría ganando el tercer set y el partido, que duró 2 horas y 2 minutos. En la segunda ronda, Swiatek se enfrentará a la checa Karolina Pliskova (73 del mundo).