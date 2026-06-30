Zverev clasifica a la segunda ronda de Wimbledon

La victoria de Alexander Zverev sobre Alexander Blockx sobre la hierba londinense fue por 6-4, 6-7 (8), 7-6 (5) y 7-6 (0), en la primera ronda de Wimbledon.

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Ambos jugadores ya se habían enfrentado en las semifinales del Masters 1000 de Madrid, disputado sobre polvo de ladrillo a principios de mayo, donde el alemán de 29 años se impuso por 6-2 y 7-5.

En la siguiente ronda, Sascha Zverev se enfrentará al francés Valentin Royer (75º del mundo) , quien derrotó en cuatro sets al británico Harry Wendelken (202º) por 4-6, 6-3, 6-3 y 6-3.

Zverev estuvo en varios momentos del partido al borde de convertirse en el primer campeón vigente de Roland Garros en ser eliminado en la primera ronda de Wimbledon desde el español Rafael Nadal en 2013.