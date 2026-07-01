Fiorella Gatti tricampeona del Panamericano Júnior, en San Salvador

En forma inédita para el certamen, la paraguaya Fiorella Gatti hizo historia al consagrarse por tercera vez consecutiva campeona del Panamericano Sub19 de Squash “San Salvador 2026″.

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Fio se impuso en la final a la norteamericana Vivienne Sze con gran performance, tal como en sus anteriores partidos.

La paraguaya derrotó en forma contundente por 3-0 a Sze, con parciales de 11-5, 11-5 y 11-6.

Completó el podio la también estadounidense Riva Bhagwati, a quien la paraguaya había batido en las semifinales.

Quedó en cuarta posición la canadiense Gladys Ho, mientras la paraguaya Nicole Krauch, había caído en las instancias de dieciseisavos de final.

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En el camino a su tercer título panamericano, inédito para este certamen juvenil, Fio se impuso primeramente a la mexicana Getsemani Aceves por 3-0, luego en cuartos a la colombiana María Camila Sabogal con otro categórico 3-0, en semifinales a la estadounidense Riva Bhagwati, quien fue la única que le sacó un set a la squashista guaraní.

Fio había derrotado a Riva por 3-1 (11-6, 8-11, 11-6 y 11-9) para inscribirse a una nueva final panamericana.

En cuanto a Nicole, consiguió una victoria en el certamen, derrotando a la guyanesa Emily Fung-A-Fat por 3-1, en ronda de 32, y luego en dieciseisavos perdió contra Bhagwati por el score de 3-0.