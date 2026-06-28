Polideportivo
28 de junio de 2026 a la - 21:32

Fiorella Gatti y Nicole Krauch toman parte del Panamericano U19 en San Salvador

Fiorella Gatti y Nicole Krauch toman parte del Panamericano U19 de Squash en San Salvador.
Fiorella Gatti y Nicole Krauch toman parte del Panamericano U19 de Squash en San Salvador.

Las squashistas Fiorella Gatti y Nicole Krauch esperan dejar en alto la bandera tricolor en el Panamericano Junior Sub 19 que se disputa desde este domingo en San Salvador, El Salvador.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Fio Gatti y Nicole Krauch representan a nuestro país en el Panamericano Junior Sub 19 de Squash que arrancó este domingo en El Salvador.

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El torneo se disputa en el Club Círculo Deportivo Internacional, en la capital salvadoreña.

Las chicas participarán en singles y dobles, y equipos femenino. El coach es Esteban Casarino.

Un total de 13 países se encuentran representados en la competencia panamericana.

El complejo donde se juega este torneo, cuenta con 5 canchas de singles y una de dobles y el evento se extiende hasta el próximo sábado 4 de julio.

* Resultados y partidos. Por Ronda de 32, Nicole Krauch derrotó a Emily Fung-A-Fat de Guyana, por 3-1 (11-8/8-11/13-11/11-7).

En ronda de 16, estos serán los cotejos de las paraguayas:

Fiorella Gatti [1] vs. Getsemani Aceves (MEX), desde las 22:00 de nuestro país, en Cancha 1;

Nicole Krauch vs. Riva Bhagwati [3/4] (USA), desde las 22:00hs de nuestro país, en Cancha 2.