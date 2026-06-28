Fiorella Gatti y Nicole Krauch toman parte del Panamericano U19 en San Salvador

Fio Gatti y Nicole Krauch representan a nuestro país en el Panamericano Junior Sub 19 de Squash que arrancó este domingo en El Salvador.

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El torneo se disputa en el Club Círculo Deportivo Internacional, en la capital salvadoreña.

Las chicas participarán en singles y dobles, y equipos femenino. El coach es Esteban Casarino.

Un total de 13 países se encuentran representados en la competencia panamericana.

El complejo donde se juega este torneo, cuenta con 5 canchas de singles y una de dobles y el evento se extiende hasta el próximo sábado 4 de julio.

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* Resultados y partidos. Por Ronda de 32, Nicole Krauch derrotó a Emily Fung-A-Fat de Guyana, por 3-1 (11-8/8-11/13-11/11-7).

En ronda de 16, estos serán los cotejos de las paraguayas:

Fiorella Gatti [1] vs. Getsemani Aceves (MEX), desde las 22:00 de nuestro país, en Cancha 1;

Nicole Krauch vs. Riva Bhagwati [3/4] (USA), desde las 22:00hs de nuestro país, en Cancha 2.