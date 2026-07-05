Fiorella Gatti recibe su presea dorada en el Panamericano Sub 19 de El Salvador

Nuestra compatriota Fiorella Gatti se consagró con autoridad en el XXV Campeonato Panamericano Sub 19 Femenino de Squash, y lo hizo por tercera vez consecutiva.

Lea más: Fiorella Gatti tricampeona panamericana

Fiorella recibió su medalla de oro luego de obtener el campeonato panamericano en la categoría Singles.

La ceremonia protocolar se desarrolló en las instalaciones del Círculo Deportivo Internacional, que fue la sede del evento panamericano en San Salvador, la capital del país centroamericano.

Esteban Casarino, vicepresidente de la Federación Panamericana de Squash, a su vez entrenador nacional, hizo entrega de las medallas.

Fiorella consiguió un inédito tricampeonato Panamericano en esta categoría.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El primer título paranamericano fue en Quito 2024, Ecuador, donde también Paraguay se coronó en dobles.

El siguiente fue en Santiago de Chile 2025, y este año en San Salvador 2026.

En cuanto al camino recorrido por la paraguaya en esta ocasión, en la final doblegó a la norteamericana Vivienne Sze en forma contundente por 3-0 a Sze, con parciales de 11-5, 11-5 y 11-6.

En los anteriores compromisos, Fio se impuso a la mexicana Getsemani Aceves por 3-0, en cuartos a la colombiana María Camila Sabogal por igual marcador y en semifinales a la estadounidense Riva Bhagwati por 3-1, siendo el único set que cedió la excepcional atleta guaraní.