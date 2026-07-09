Polideportivo
09 de julio de 2026 a la - 19:23

La Copa AmCham de golf celebró los 250 años de la Independencia de los EE.UU.

El sábado se disputó la 10ª Copa AmCham en conmemoración de la Independencia de los EE.UU., en el Asunción Golf Club.
El sábado se disputó la 10ª Copa AmCham en conmemoración de la Independencia de los EE.UU., en el Asunción Golf Club.

Con dos números de dígitos muy especiales se realizó la Copa AmCham en el Asunción Golf Club, el pasado sábado 4 de julio. Fue la décima edición de la copa y se conmemoraron los 250 años de la Independencia de los Estados Unidos. El torneo de golf, reunió a la comunidad empresarial de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham Paraguay) y a los amantes de este deporte.

El tradicional certamen organizado por la AmCham y el Asunción Golf Club llegó a su edición número 10 y fue para conmemorar el 250 aniversario de la Independencia estadounidense.

La Freedom 250 reunió a 120 parejas de golfistas, con un excelente marco organizativo y de entretenimiento.

Lea más: AmCham fue presentado

Y no solo esos números fueron representativos para este evento, sino además que la AmCham Paraguay cumplió 45 años y el Asunción Golf Club llega a su centenario de vida institucional en septiembre (será el viernes 18).

Un total de 120 parejas compitieron en al edición 2026, en el Asunción.
Un total de 120 parejas compitieron en al edición 2026, en el Asunción.

Como de costumbre, parte de los fondos recaudados será destinado a los programas educativos de la Fundación AmCham, entre las mas conocidas están las Becas Hayes.

* Modalidad de juego y resultados. El torneo se disputa en la categoría única por parejas, con el 70% de hándicap nacional.

Fue la décima edición de esta copa, y los 250 años de independencia estadounidense.
Fue la décima edición de esta copa, y los 250 años de independencia estadounidense.

En lo mas alto del podio se ubicaron Matías Mongelós y Mario Abdo, escoltados por Kenny Lin y Luis Wong, completando Matías Relancio y Aquiles García.

Los premios especiales fueron para Mirian Mingo y Lidia Villalba destacadas en Precision Drive Damas, y Peter Graham y Amin Saua, en la categoría Caballeros.

Wuendy Chen y Clara Jikal se alzaron con el Best Approach Damas, e, Hiroo Oda y Dorian Delmas ganaron en Caballeros.

Autoridades diplomáticas dieron realce al evento, como Bruce Friedman, Encargado de Negocios interino de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, y Julio Simón Castaños Zouain, Embajador de la República Dominicana en Paraguay.

Además, otros directivos y representantes de las instituciones organizadoras y aliadas: Carlos Vouga, Vicepresidente de AmCham Paraguay; Juan Pedro Arcondo y Diego Aguayo, Vicepresidentes del Asunción Golf Club; Tracyanne Saunders, Agregada Política y Económica de la Embajada de los Estados Unidos; Estefanía Elicetche, Presidenta de la Fundación AmCham; y Agustín Magallanes, Past President de AmCham Paraguay.