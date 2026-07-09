La Copa AmCham de golf celebró los 250 años de la Independencia de los EE.UU.

El tradicional certamen organizado por la AmCham y el Asunción Golf Club llegó a su edición número 10 y fue para conmemorar el 250 aniversario de la Independencia estadounidense.

La Freedom 250 reunió a 120 parejas de golfistas, con un excelente marco organizativo y de entretenimiento.

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Y no solo esos números fueron representativos para este evento, sino además que la AmCham Paraguay cumplió 45 años y el Asunción Golf Club llega a su centenario de vida institucional en septiembre (será el viernes 18).

Como de costumbre, parte de los fondos recaudados será destinado a los programas educativos de la Fundación AmCham, entre las mas conocidas están las Becas Hayes.

* Modalidad de juego y resultados. El torneo se disputa en la categoría única por parejas, con el 70% de hándicap nacional.

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En lo mas alto del podio se ubicaron Matías Mongelós y Mario Abdo, escoltados por Kenny Lin y Luis Wong, completando Matías Relancio y Aquiles García.

Los premios especiales fueron para Mirian Mingo y Lidia Villalba destacadas en Precision Drive Damas, y Peter Graham y Amin Saua, en la categoría Caballeros.

Wuendy Chen y Clara Jikal se alzaron con el Best Approach Damas, e, Hiroo Oda y Dorian Delmas ganaron en Caballeros.

Autoridades diplomáticas dieron realce al evento, como Bruce Friedman, Encargado de Negocios interino de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, y Julio Simón Castaños Zouain, Embajador de la República Dominicana en Paraguay.

Además, otros directivos y representantes de las instituciones organizadoras y aliadas: Carlos Vouga, Vicepresidente de AmCham Paraguay; Juan Pedro Arcondo y Diego Aguayo, Vicepresidentes del Asunción Golf Club; Tracyanne Saunders, Agregada Política y Económica de la Embajada de los Estados Unidos; Estefanía Elicetche, Presidenta de la Fundación AmCham; y Agustín Magallanes, Past President de AmCham Paraguay.