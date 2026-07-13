José Meza y Atenas siguen en la vanguardia de la Copa Oro de fútbol de salón

La semana pasada se disputaron los partidos correspondientes a la tercera fecha de la segunda rueda de la Copa Oro, de la principal categoría del fútbol de salón metropolitano.

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José Meza se impuso con lo justo a Artemios FC de Santa Ana, por el score de 3-2, para seguir comandando en Grupo A.

Cerro Corá de Lambaré le ganó a Deportivo Primor de Trinidad, por 7 a 4.

El partido entre 29 de Septiembre y San Antonio fue postergado. Tuvo fecha libre Simón Bolívar.

En el Grupo B, en choque de vecinos, el puntero Deportivo Atenas le volvió a ganar a Fomento de Barrio Obrero, por 3 a 2.

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Nuestra Señora de la Asunción Club de Trinidad perdió contra Atlético La Merced de Ñemby, por 3-2.

Finalmente, 12 de Junio perdió 3-2 contra la revelación Villeta FC. Tuvo fecha libre Independiente de Barrio Obrero.

* Puntuaciones: La tabla de puntuaciones se encuentra de la siguiente manera:

Grupo A: Sportivo José Meza 16 puntos, Simón Bolívar 13, Cerro Corá 11, Artemios FC 8, San Antonio 5, 29 de Septiembre 4 y Deportivo Primor 1.

Grupo B: Atenas 13 puntos, Villeta FC 12, La Merced 12, 12 de Junio 8, Independiente 7, Fomento 6, NSA Club 0.

La Fecha 4 empieza este martes

La cuarta fecha de las revanchas se inicia este martes, con el Grupo A, y el cotejo entre San Antonio y Simón Bolívar, en cancha de Fomento de Barrio Obrero. Todos los partidos de Primera arrancan a las 21:00, mientras las C15 juegan desde las 19:30.

El jueves jugará Deportivo Primor vs. José Meza, en cancha de Simón Bolívar.

El viernes se enfrentarán 29 de Septiembre y Cerro Corá, en territorio del campeón vigente, en “Calama”.

Está libre esta fecha Artemios FC.

El Grupo B se inicia el miércoles, con el partido entre Atenas y NSA Club.

El jueves jugarán La Merced y 12 de Junio, en cancha de Sportivo José Meza, en Ñemby.

En duelo de Barrio Obrero, Fomento recibirá en su cancha a Independiente. Está libre Villeta FC.