Polideportivo
13 de julio de 2026 a la - 18:08

José Meza y Atenas siguen en la vanguardia de la Copa Oro de fútbol de salón

Sportivo José Meza marcha sólido en la Copa Divisional Oro, como líder del Grupo A.
Sportivo José Meza marcha sólido en la Copa Divisional Oro, como líder del Grupo A.

Sportivo José Meza de Ñemby y Deportivo Atenas de Tacumbú consiguieron sendos triunfos para comandar los grupos A y B, respectivamente, de la Copa Oro de fútbol de salón, cumplidas tres fechas de las revanchas.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

La semana pasada se disputaron los partidos correspondientes a la tercera fecha de la segunda rueda de la Copa Oro, de la principal categoría del fútbol de salón metropolitano.

Lea más: Sudamericano de Clubes en nuestro país

José Meza se impuso con lo justo a Artemios FC de Santa Ana, por el score de 3-2, para seguir comandando en Grupo A.

Cerro Corá de Lambaré le ganó a Deportivo Primor de Trinidad, por 7 a 4.

El partido entre 29 de Septiembre y San Antonio fue postergado. Tuvo fecha libre Simón Bolívar.

En el Grupo B, en choque de vecinos, el puntero Deportivo Atenas le volvió a ganar a Fomento de Barrio Obrero, por 3 a 2.

Nuestra Señora de la Asunción Club de Trinidad perdió contra Atlético La Merced de Ñemby, por 3-2.

Finalmente, 12 de Junio perdió 3-2 contra la revelación Villeta FC. Tuvo fecha libre Independiente de Barrio Obrero.

* Puntuaciones: La tabla de puntuaciones se encuentra de la siguiente manera:

Grupo A: Sportivo José Meza 16 puntos, Simón Bolívar 13, Cerro Corá 11, Artemios FC 8, San Antonio 5, 29 de Septiembre 4 y Deportivo Primor 1.

Grupo B: Atenas 13 puntos, Villeta FC 12, La Merced 12, 12 de Junio 8, Independiente 7, Fomento 6, NSA Club 0.

La Fecha 4 empieza este martes

La cuarta fecha de las revanchas se inicia este martes, con el Grupo A, y el cotejo entre San Antonio y Simón Bolívar, en cancha de Fomento de Barrio Obrero. Todos los partidos de Primera arrancan a las 21:00, mientras las C15 juegan desde las 19:30.

El jueves jugará Deportivo Primor vs. José Meza, en cancha de Simón Bolívar.

El viernes se enfrentarán 29 de Septiembre y Cerro Corá, en territorio del campeón vigente, en “Calama”.

Está libre esta fecha Artemios FC.

El Grupo B se inicia el miércoles, con el partido entre Atenas y NSA Club.

El jueves jugarán La Merced y 12 de Junio, en cancha de Sportivo José Meza, en Ñemby.

En duelo de Barrio Obrero, Fomento recibirá en su cancha a Independiente. Está libre Villeta FC.