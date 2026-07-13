Mauricio Cobo hace historia con el primer bronce paralímpico paraguayo en Valledupar

El deporte paralímpico paraguayo vivió una jornada histórica en Colombia. El paratleta Mauricio Gabriel Cobo Aquino conquistó la medalla de bronce en para natación, logrando la primera presea para el Comité Paralímpico Paraguayo en los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026.

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Bajo la conducción técnica de Sergio Iraira, el nadador nacional alcanzó un resultado trascendental en el Complejo Acuático de la Universidad Popular del Cesar (UPC), escenario que alberga las competencias de natación de estos juegos continentales.

Cobo, especialista en las pruebas de estilo libre y mariposa, llegó a Valledupar tras un intenso proceso de preparación que incluyó jornadas de adaptación en la piscina oficial de competencia. Ese trabajo se reflejó en el rendimiento del paraguayo, quien consiguió mejorar los registros que había establecido previamente en competencias disputadas en Chile, donde contaba con una marca de referencia de 1:26.

La medalla de bronce no solo representa un logro personal para el atleta, sino que también significa el ingreso oficial de Paraguay al medallero de la segunda edición de los Juegos Parasuramericanos, convirtiéndose en un hito para el movimiento paralímpico nacional.

Este resultado cobra aún mayor importancia al formar parte del ciclo de preparación rumbo a los Juegos Parapanamericanos de Lima y a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles, objetivos principales dentro del proceso deportivo del nadador paraguayo.

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Además del trabajo deportivo, el logro también refleja el fortalecimiento del programa de apoyo impulsado por el Comité Paralímpico Paraguayo, que en los últimos meses reforzó la preparación, la indumentaria y la logística para sus representantes en las disciplinas acuáticas adaptadas.

La competencia de para natación, considerada la disciplina con mayor cantidad de medallas en disputa durante estos Juegos Parasuramericanos, reúne a los mejores exponentes de la región. Brasil domina el medallero en el inicio del certamen, seguido por Colombia, mientras que Argentina y Chile también protagonizan destacadas actuaciones.

En ese contexto de alto nivel competitivo, el bronce conseguido por Mauricio Gabriel Cobo Aquino adquiere un valor aún mayor y confirma el crecimiento sostenido del deporte paralímpico paraguayo, que comienza a escribir nuevas páginas de su historia en el escenario internacional.