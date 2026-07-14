Varias especiales en el retorno de sueltas para la Reunión 15 del Jockey Club

Los premios de 3 añeros 1.000 Guineas para Hembras y 2.000 Guineas para Machos, son los clásicos del turf para este domingo 19 de julio, en la jornada que prevé otros dos premios especiales.

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El domingo anterior no se desarrolló esta programación, ya que hubo exigua cantidad de caballos como para armar un programa.

La reunión burrera arrancará a las 15:00 y concluirá después de las 20:10, conforme la cartelera que estableció la Comisión de Carreras del Jockey Club.

Los premios “Guineas” serán sobre la distancia de 1.400 metros, sendas sueltas dirigidas a los potrillos y potrancas que cumplieron 3 años (1° de julio).

Además se disputará el premio homenaje al Dr. Justo Honorio Grau, consocio del Jockey Club, con un trayecto de 1.200 metros.

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Así también, se correrá el tradicional premio “Día de la Amistad”, sobre la distancia de 1.800 metros.