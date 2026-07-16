Antetokounmpo aterriza en Miami con Messi como fuente de inspiración

La presentación de Giannis se dio apenas un día después de que el griego asistiera en Atlanta al vibrante triunfo de Argentina frente a Inglaterra (2-1) en las semifinales del Mundial 2026. Al ver al astro argentino acariciar una nueva hazaña a sus 39 años, el ala-pívot de 31 años se mostró profundamente conmovido por la mentalidad del futbolista. “Messi puede pasar a la historia como uno de los mejores deportistas de todos los tiempos”, dijo Antetokounmpo.

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El exjugador de los Milwaukee Bucks recordó el camino de Leo desde el Barcelona, pasando por el Paris Saint-Germain y su llegada en 2023 al Inter Miami, un movimiento que muchos interpretaron apresuradamente como el final de su carrera en la élite. “Estuve pensando en su trayectoria”, reflexionó la estrella de la NBA.

Hoy, Messi tiene a su selección en las puertas de disputar la gran final del Mundial el próximo domingo ante España, lo que desató los elogios de Giannis de cara a lo que podría ser una gesta histórica. “Puede que tenga dos victorias en finales de la Copa del Mundo”, destacó Antetokounmpo.

Para el griego, la vigencia y el liderazgo del argentino son el manual perfecto para prolongar su propia carrera y buscar su segundo anillo de campeón de la NBA. “Cuando ves eso, te inspiras. Definitivamente te inspiras para cuidar tu cuerpo, para seguir haciendo lo correcto por tu equipo”, afirmó.

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Además, al dos veces ganador del MVP le llamó poderosamente la atención una jugada del partido del miércoles en la que Messi fue derribado tras un empujón. “Entonces podías ver cómo todos sus compañeros salieron disparados para ayudarlo”, recordó. “Eso tienes que ganártelo. El respeto que él tiene de sus compañeros de equipo, eso se gana... ojalá en mi carrera pueda hacer algo así”.

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Giannis cerró su tributo al ’10′ sintetizando la fórmula del éxito profesional al más alto nivel: “Es duro. Tienes que ser disciplined. Tienes que estar dedicado a tu profesión. Pero ahí está. Y si quieres seguirlo, lo sigues. Si no quieres seguirlo, te vas a casa”.

Un nuevo capítulo, un nuevo número y la obsesión por el anillo

Flanqueado por las dos grandes leyendas de la directiva de los Heat, el presidente Pat Riley y el entrenador Erik Spoelstra, Giannis se mostró entusiasmado por este nuevo reto profesional tras forzar su salida de unos Bucks que ya no le garantizaban un plantel competitivo. “Obviamente he conseguido muchas cosas en mi carrera, pero uno de mis objetivos es ganar otro campeonato”, confesó el griego. “Siento que este es el mejor camino para lograrlo”.

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Para marcar este borrón y cuenta nueva, Antetokounmpo dejará atrás el mítico número 34 que usó durante 13 años en Milwaukee y vestirá la camiseta número 7. “Sentía que el 34 tiene mucho peso y mucha historia”, explicó sobre su cambio. “Por respeto a la organización que me eligió en el Draft y para la que jugué durante 13 años, decidí dejar ese número allí y empezar un nuevo capítulo”.

¿Se viene el regreso de King James?

La llegada de Giannis promete no ser el único golpe sobre la mesa de la franquicia de Miami. Pat Riley no ocultó su orgullo por abrochar este megafichaje, pero dejó caer una tremenda insinuación sobre el próximo objetivo del equipo: el regreso de LeBron James, quien acaba de terminar su contrato con Los Angeles Lakers en junio. “Aterrizamos el avión. Ahora hay otro que tenemos que aterrizar” , disparó Riley con picardía, desatando la locura de los fanáticos de los Heat, donde King James ya conquistó dos anillos en 2012 y 2013.

Más allá de lo que depare el mercado con LeBron, el legendario directivo dejó claro que con la incorporación de Antetokounmpo, Miami vuelve instantáneamente a la primera línea de candidatos de la NBA. “No estamos aquí para garantizar nada, pero queremos ganar”, sentenció Pat Riley. “Este es el equipo que tenemos ahora mismo, y estoy contento con él”.