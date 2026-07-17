Fiorella Gatti va por otro hito en el Mundial Junior de Squash en Canadá

La mejor exponente del squash paraguayo en la categoría juvenil vuelve a tener una cita con la historia. Fiorella Gatti viajó para competir en el Campeonato Mundial Junior Sub-19 de 2026, que se celebrará del 20 al 31 de julio en Niagara-on-the-Lake, Ontario, Canadá.

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El certamen reunirá a 185 jugadores menores de 19 años, provenientes de 24 países, quienes competirán en las modalidades individual y por equipos, tanto en la rama masculina como femenina. La sede oficial será el White Oaks Resort and Spa, considerado uno de los principales complejos para la práctica del squash en Norteamérica.

Gatti llega al máximo evento juvenil del calendario internacional en uno de los mejores momentos de su carrera. La paraguaya, integrante del programa Élite Deportiva de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), obtuvo recientemente un logro sin precedentes al proclamarse tricampeona panamericana junior de manera consecutiva e invicta en el Campeonato Panamericano Sub-19 disputado en San Salvador, convirtiéndose en la primera jugadora en conseguir esa marca.

Ese título continental le permitió asegurar su clasificación al Mundial como campeona de la Federación Panamericana de Squash y la posiciona entre las principales candidatas del continente para pelear por los puestos de privilegio en Canadá.

En el cuadro principal del Mundial, la paraguaya se enfrentará a las mejores promesas del squash internacional, compartiendo el torneo con otras campeonas continentales como la asiática Helen Tang, la oceánica Sarbani Maitra y la europea Amir Khaled-Jousselin, en una competencia que reunirá a la nueva generación de figuras de este deporte.

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La preparación de Gatti estará a cargo del entrenador nacional Esteban Casarino, quien la acompañará durante toda la competencia en territorio canadiense.

El Campeonato Mundial Junior es considerado el torneo más importante de la categoría y ha servido históricamente como plataforma para el surgimiento de futuras estrellas del circuito profesional.

Para Fiorella Gatti, la cita representa una nueva oportunidad para seguir escribiendo páginas doradas para el squash paraguayo y medir su nivel frente a las mejores jugadoras juveniles del mundo.

Los encuentros del Mundial podrán seguirse en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma oficial WorldSquash.TV, que transmitirá todas las instancias decisivas del certamen.