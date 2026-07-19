Polideportivo
19 de julio de 2026 a la - 03:17

Cerro Porteño y Exa Ysaty siguen bien en la liguilla de la Premium de futsal

Cerro Porteño sudó para derrotar 2-1 a Recoleta FC, por la liguilla de la Premium.
Cerro Porteño sudó para derrotar 2-1 a Recoleta FC, por la liguilla de la Premium.

Cerro Porteño y Exa Ysaty consiguieron sendos triunfos que los mantiene en la vanguardia de sus respectivos grupos, en la Segunda Etapa de la Liga Premium de futsal FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). En la liguilla por la permanencia en la Premium, Coronel Escurra está al frente.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Los conjuntos de Cerro Porteño en el Grupo A, y Exa Ysaty en el B, sumaron nuevamente 3 puntos, para mantenerse como líderes de la Segunda Etapa de la Liga Premium de futsal FIFA.

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Los azulgranas salieron victoriosos del territorio de Recoleta FC, doblegando por solo 2-1 a un obstinado “canario”. Los cerristas son cómodos líderes de su serie.

En el otro juego de este grupo, San Cristóbal se lavó la cara e igualó 2-2 con Afemec, que perdió 2 puntos, pero sigue como escolta de Cerro Porteño.

En el Grupo B, Exa Ysaty goleó 5-0 a Deportivo Santaní, para demostrar su sed de victorias y camina bien rumbo a la siguiente etapa.

Por su parte, Olimpia se recuperó tras la paridad anterior con Santaní, y derrotó 3-2 a Star’s, en su visita a Sajonia.

* Posiciones. Las posiciones, cumplida la segunda fecha de la liguilla, se encuentran así:

Grupo A

Cerro Porteño 9 puntos (arrancó con 3 puntos bonus)

Afemec 4 puntos

San Cristóbal 1 punto

Recoleta FC 0

Grupo B

Exa Ysaty 8 puntos (arrancó con 2 puntos bonus)

Olimpia 4 puntos

Deportivo Santaní 1 punto

Star’s Club 0

Escurra lidera el lote de la otra liguilla

En el peculiar sistema de disputa de la Premium, en el Grupo C de los clubes que pelean por la permanencia en la principal categoría del futsal de la APF, Coronel Escurra consiguió su segunda victoria, esta vez contra el 3 de Mayo, que también había ganado en la fecha pasada. Los “milicos” se impusieron por 6-4 al “3″.

En el otro partido, Presidente Hayes derrotó a Sol-Campoalto en su casa, el “Luis Óscar Giagni”, sumando 3 importantes puntos.

* Posiciones. Las posiciones están así:

Grupo C

Coronel Escurra 6 puntos

3 de Mayo 3 puntos

Presidente Hayes 3 puntos

Sol-Campoalto 0.