Cerro Porteño y Exa Ysaty siguen bien en la liguilla de la Premium de futsal

Los conjuntos de Cerro Porteño en el Grupo A, y Exa Ysaty en el B, sumaron nuevamente 3 puntos, para mantenerse como líderes de la Segunda Etapa de la Liga Premium de futsal FIFA.

Lea más: Algunos favoritos arrancan mejor la Segunda Etapa

Los azulgranas salieron victoriosos del territorio de Recoleta FC, doblegando por solo 2-1 a un obstinado “canario”. Los cerristas son cómodos líderes de su serie.

En el otro juego de este grupo, San Cristóbal se lavó la cara e igualó 2-2 con Afemec, que perdió 2 puntos, pero sigue como escolta de Cerro Porteño.

En el Grupo B, Exa Ysaty goleó 5-0 a Deportivo Santaní, para demostrar su sed de victorias y camina bien rumbo a la siguiente etapa.

Por su parte, Olimpia se recuperó tras la paridad anterior con Santaní, y derrotó 3-2 a Star’s, en su visita a Sajonia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Posiciones. Las posiciones, cumplida la segunda fecha de la liguilla, se encuentran así:

Grupo A

Cerro Porteño 9 puntos (arrancó con 3 puntos bonus)

Afemec 4 puntos

San Cristóbal 1 punto

Recoleta FC 0

Grupo B

Exa Ysaty 8 puntos (arrancó con 2 puntos bonus)

Olimpia 4 puntos

Deportivo Santaní 1 punto

Star’s Club 0

Escurra lidera el lote de la otra liguilla

En el peculiar sistema de disputa de la Premium, en el Grupo C de los clubes que pelean por la permanencia en la principal categoría del futsal de la APF, Coronel Escurra consiguió su segunda victoria, esta vez contra el 3 de Mayo, que también había ganado en la fecha pasada. Los “milicos” se impusieron por 6-4 al “3″.

En el otro partido, Presidente Hayes derrotó a Sol-Campoalto en su casa, el “Luis Óscar Giagni”, sumando 3 importantes puntos.

* Posiciones. Las posiciones están así:

Grupo C

Coronel Escurra 6 puntos

3 de Mayo 3 puntos

Presidente Hayes 3 puntos

Sol-Campoalto 0.