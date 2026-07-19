Cerro Porteño y Exa Ysaty siguen bien en la liguilla de la Premium de futsal

Los conjuntos de Cerro Porteño en el Grupo A, y Exa Ysaty en el B, sumaron nuevamente 3 puntos, para mantenerse como líderes de la Segunda Etapa de la Liga Premium de futsal FIFA.
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Los azulgranas salieron victoriosos del territorio de Recoleta FC, doblegando por solo 2-1 a un obstinado “canario”. Los cerristas son cómodos líderes de su serie.
En el otro juego de este grupo, San Cristóbal se lavó la cara e igualó 2-2 con Afemec, que perdió 2 puntos, pero sigue como escolta de Cerro Porteño.
En el Grupo B, Exa Ysaty goleó 5-0 a Deportivo Santaní, para demostrar su sed de victorias y camina bien rumbo a la siguiente etapa.
Por su parte, Olimpia se recuperó tras la paridad anterior con Santaní, y derrotó 3-2 a Star’s, en su visita a Sajonia.
* Posiciones. Las posiciones, cumplida la segunda fecha de la liguilla, se encuentran así:
Grupo A
Cerro Porteño 9 puntos (arrancó con 3 puntos bonus)
Afemec 4 puntos
San Cristóbal 1 punto
Recoleta FC 0
Grupo B
Exa Ysaty 8 puntos (arrancó con 2 puntos bonus)
Olimpia 4 puntos
Deportivo Santaní 1 punto
Star’s Club 0
Escurra lidera el lote de la otra liguilla
En el peculiar sistema de disputa de la Premium, en el Grupo C de los clubes que pelean por la permanencia en la principal categoría del futsal de la APF, Coronel Escurra consiguió su segunda victoria, esta vez contra el 3 de Mayo, que también había ganado en la fecha pasada. Los “milicos” se impusieron por 6-4 al “3″.
En el otro partido, Presidente Hayes derrotó a Sol-Campoalto en su casa, el “Luis Óscar Giagni”, sumando 3 importantes puntos.
* Posiciones. Las posiciones están así:
Grupo C
Coronel Escurra 6 puntos
3 de Mayo 3 puntos
Presidente Hayes 3 puntos
Sol-Campoalto 0.