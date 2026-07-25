Fiorella Gatti logra la mejor actuación paraguaya en un Mundial Junior de Squash

Con este resultado, Gatti establece la mejor actuación de una representante paraguaya en la historia del certamen, superando el antecedente de Luján Palacios, quien había ocupado el 33.º lugar en el Mundial Junior celebrado en Nueva Zelanda en 2017.

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A lo largo de la competencia, la paraguaya mostró un alto nivel, logrando avanzar varias rondas y consolidándose entre las mejores juveniles del mundo, en un torneo que reunió a las principales promesas internacionales de este deporte.

Sin mucho tiempo para el descanso, Gatti ya tiene la mirada puesta en sus próximos desafíos. El primero será el Campeonato Panamericano de Squash de Mayores, que se disputará del 15 al 22 de agosto en el Centro Nacional de Squash, en Asunción, utilizando las canchas públicas de la sede.

Posteriormente, la joven raqueta nacional integrará la delegación paraguaya que competirá en los Juegos Suramericanos Odesur Rosario 2026, previstos para septiembre en Argentina, donde buscará seguir consolidando su crecimiento en el ámbito internacional.

El puesto 23 conseguido en Canadá confirma la evolución del squash paraguayo y posiciona a Fiorella Gatti como una de las principales figuras de la disciplina con vistas a los próximos compromisos continentales.