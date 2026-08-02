Dani Vallejo, con prematura despedida de Canadá

Prematura despedida de Dani Vallejo, el mejor tenista paraguayo de la actualidad, del Masters 1000 de Canadá. El joven chino Shang Juncheng lo superó por 6-3 y 6-3.

Lea más: Jodar elimina a Tabilo y jugará la final de Washington contra Fritz

La competencia masculina se celebra en Montreal, mientras que la femenina se desarrolla en Toronto, de manera simultánea.

Vallejo (22 años) y Juncheng (21) rompieron el hielo en la Cancha 9, a las 12:00 de nuestro país, con la expectativa de avanzar a la segunda fase y lidiar con el ruso Andrey Rublev (28), actualmente 14 en el escalafón mundial y cuyo mejor ranking fue 5º, alcanzado el 13 de setiembre de 2021, con 18 títulos individuales (2 de ATP Masters 1000, 5 de 500 y 11 de 250).

Nuestro compatriota comenzó errático, perdió su servicio de una y también la confianza, tan necesaria para llevar adelante un partido, sobre todo en cancha dura, en la que todo se desarrolla más rápido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El partido tuvo 1 hora con 21 minutos de duración. La primera manga duró 34’, mientras que la segunda 47’. Dani tuvo 4 aces con 5 dobles faltas, a diferencia del rival con un 1 solo saque directo, pero con solo 2 dobles faltas.

Esta fue la 19ª presentación de nuestro coterráneo en APT (250 en adelante), con un balance de 10 victorias contra 9 caídas, sin computar obviamente los Challenger, que comparando con el fútbol sería el ascenso.

El diestro Vallejo ocupa actualmente el puesto 65 del escalafón mundial. Sucumbió contra un adversario con ranking protegido. El RP es otorgado a jugadores que vienen de una larga inactividad, a sea por lesión u otro motivo.