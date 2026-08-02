La Confederación de Básquetbol emite comunicado respecto al suspendido Nacional U17

La Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB) lanzó un comunicado en alusión al suspendido torneo Nacional Femenino y Masculino Sub 17 en Pedro Juan Caballero, que debía iniciarse este sábado, dejando la responsabilidad en el campo de las atribuciones del Consejo Federado Área Interior.

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Días pasados, la Federación de Básquetbol de Amambay (FBA) también emitió un comunicado manifestando la “indignación” por la medida adoptada, perjudicando a toda la organización, en a raíz de las inversiones realizadas en los estadios sedes, así como a la expectativa de la ciudad capital del Departamento, y sobre todo a los atletas que iban a tomar parte del Nacional.

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En cuanto al pronunciamiento oficial, el Comité Ejecutivo de la CPB señala en el documento el Art. 14 de los Reglamentos Generales de Campeonatos Nacionales y que los torneos “son organizados por el Consejo Federado Área Interior, bajo patrocinio de la CPB”.

El Comunicado sigue manifestando que el punto principal de controversia fue que la Federación de Amambay “pretenda habilitar seis jugadores brasileros en su plantel, lo que no es aceptado por las demás federaciones, que desde años han adaptado los reglamentos para evitar que refuerzos que no sean oriundos o no residan en el ámbito territorial de la federación correspondiente”.

Según la CPB la nota de las federaciones disconformes se presentó el 29 de julio ppdo., pero hasta ahora no se dio a conocer la misma en forma oficial, ni el susodicho Consejo Federado (CFAI) se ha pronunciado al respecto, exhibiendo esa u otra documentación válida.

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También saltó a colación el hecho que se viera perjudicado el Nacional en la rama Femenina, ya que en todo momento se mencionó que “la controversia” se dio solo en el ámbito masculino, y ni las propias federaciones participantes tuvieron en cuenta a sus planteles de niñas para optar por la radical medida.

De lo señalado se concluye que el Consejo Federado Área Interior (CFAI) avalado por el Artículo 14 y sus numerales tiene una autonomía tal que la Confederación Paraguaya de Básquetbol solo se limita a “lamentar profundamente los perjuicios que esta suspensión ocasiona” a la FBA y tardíamente se pone “a disposición para mediar cualquier situación”, cuando que el aludido CFAI ya suspendió el torneo en forma unilateral a la entidad matriz.