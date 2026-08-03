Concurso Hípico de Confraternidad se desarrolló en el Acá Carayá

El sábado se realizó un Concurso Hípico de Confraternidad en el Acá Carayá organizado por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE), como aperitivo a la cuarta cita de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA) para este sábado y domingo.

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En la principal categoría se impuso el Cnel. Lorenzo Villar, y a continuación no se pudo seguir con la jornada debido a las inclemencias climáticas.

Categoría Libre: 1° Cnel. Lorenzo Villar con Histórico del Acá Carayá, 2° Tte. 1° Juan C. Melgarejo con Fogo del Club Hípico San Jorge y 3° Tte. 1° Alfredo Ojeda con Eureka del Acá Carayá.

Categoría Escuela 0.80 m: 1ª Montserrat Arzamendia con Aura de la Escuela Paraguaya de Equitación, 2° Édgar Sarabia con Chimbote del Horse King y 3ª Tamara López con Luna del Centro Ecuestre La Fortaleza.

Categoría Escuela 0.70 m: 1ª Ameli Domecq con Ruanita de la Escuela Paraguaya de Equitación, 2ª Antonella Coscia con Cortete Z del Acá Carayá y 3ª Montserrat Arzamendia con Aura de la Escuela Paraguaya de Equitación.

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Categoría Escuela 0.60 m: 1ª María José Almirón con Zeus de Horse King Equitación, 2ª Carla García con Apolo del Acá Carayá y 3ª Zoe Tavenier con Sócrates de la Asocab.

Próxima cita, la Cuarta Fecha de la Fedepa

La siguiente cita para los amantes del hipismo y jinetes será este sábado y domingo, en las instalaciones del Club Hípico Paraguayo (CHP).

Será la Cuarta Fecha del Ranking Oficial de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA), que será organizada por el Centro Ecuestre La Fortaleza.