Cuarta fecha del Nacional en el Hípico, organizada por La Fortaleza

El Centro Ecuestre La Fortaleza organiza la Cuarta Fecha del Ranking Nacional FEDEPA, en las instalaciones del Club Hípico Paraguayo (CHP). Habrá programaciones similares tanto el sábado como el domingo, día del cierre de este evento.

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Los saltos arrancarán el sábado desde las 8:30, con los menudos de la Mini Escuela, que rebasarán obstáculos a 0.30 metro de altura.

Luego ingresarán las Escuelas Menor y Mayor para los saltos en alturas que van desde 0.60 a 0.90, en tipo de prueba “Tiempo Ideal”.

Las categorías de Children, Junior, Amateur y Senior les seguirán con las competencias de 1.00 a 1.40 metros.

En las alturas de 1.00 a 1.10 metros serán “2 Fases Esp./2 F. TD”.

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Las restantes categorías mayores serán “A Cronómetro”, con alturas desde 1.20 a 1.40.

Programación dominical

El domingo se repetirán los saltos en todas estas categorías, con inicio a las 8:30 pero cambiando el tipo de prueba para algunas:

Escuela Menor/Mayor 0.90: 2 Fases Esp./2F.T. Ideal;

1.00 - 1.10: A Cronómetro;

1.20 - 1.30: 2 Fases Esp./2F.TD;

1.40: 1 Desempate.

El cierre de las inscripciones: Viernes 07 de agosto, a las 15:00 (Digital).