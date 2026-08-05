Polideportivo
05 de agosto de 2026 a la - 20:37

Cuarta fecha del Nacional en el Hípico, organizada por La Fortaleza

Leticia León saltará con Anubis, del Club Hípico San Jorge, en esta cita del Ranking Oficial de Salto de la Fedepa, en el Club Hípico Paraguayo.
Leticia León saltará con Anubis, del Club Hípico San Jorge, en esta cita del Ranking Oficial de Salto de la Fedepa, en el Club Hípico Paraguayo.

Este sábado y domingo se dará curso a la Cuarta Fecha del Ranking Oficial de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA), organizada por el Centro Ecuestre La Fortaleza. Este cuarto eslabón del año se realizará en el Club Hípico Paraguayo (CHP).

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El Centro Ecuestre La Fortaleza organiza la Cuarta Fecha del Ranking Nacional FEDEPA, en las instalaciones del Club Hípico Paraguayo (CHP). Habrá programaciones similares tanto el sábado como el domingo, día del cierre de este evento.

Lea más: Lucido concurso oficial de la FEDEPA

Los saltos arrancarán el sábado desde las 8:30, con los menudos de la Mini Escuela, que rebasarán obstáculos a 0.30 metro de altura.

Luego ingresarán las Escuelas Menor y Mayor para los saltos en alturas que van desde 0.60 a 0.90, en tipo de prueba “Tiempo Ideal”.

María Paz Palacios Aguirre representará a la Sociedad Hípica Paranaense, este sábado y domingo.
María Paz Palacios Aguirre representará a la Sociedad Hípica Paranaense, este sábado y domingo.

Las categorías de Children, Junior, Amateur y Senior les seguirán con las competencias de 1.00 a 1.40 metros.

En las alturas de 1.00 a 1.10 metros serán “2 Fases Esp./2 F. TD”.

Las restantes categorías mayores serán “A Cronómetro”, con alturas desde 1.20 a 1.40.

Programación dominical

El domingo se repetirán los saltos en todas estas categorías, con inicio a las 8:30 pero cambiando el tipo de prueba para algunas:

Escuela Menor/Mayor 0.90: 2 Fases Esp./2F.T. Ideal;

1.00 - 1.10: A Cronómetro;

1.20 - 1.30: 2 Fases Esp./2F.TD;

1.40: 1 Desempate.

El cierre de las inscripciones: Viernes 07 de agosto, a las 15:00 (Digital).