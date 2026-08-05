Fonseca noquea a Tsitsipas en el Masters de Canadá

La joya carioca de 19 años, João Fonseca, se impuso sobre Stefanos Tsitsipas por 7-6 (7/3) y 7-5 en una hora y 50 minutos de partido en su estreno en la cancha central del torneo canadiense.

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En su segunda participación en el Masters de Canadá, tras caer el año pasado en la primera ronda, Fonseca hizo valer la fuerza de su saque y aprovechó los tres puntos de quiebre que tuvo a la mano.

“Creo que soy un João más maduro (respecto al que jugó el torneo del año pasado), aunque sabía que iba a ser difícil”, dijo el brasileño, dueño del puesto 27 del ránking mundial.

“Hice unas buenas devoluciones y le puse presión, pero fue una cuestión de confianza y, sí, con 6-5 yo estaba listo para sacar para el partido”, agregó tras noquear al ex número tres del mundo.

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Fonseca destacó la transformación mental que ha tenido desde la temporada pasada, gracias a enfrentarse a grandes del circuito como el alemán Alexander Zverev, el estadounidense Ben Shelton y el serbio Novak Djokovic.

“Eso me ayudó mucho a entender cómo aplicar mi fortaleza mental y hasta qué punto mi fortaleza mental es una de mis mayores armas, y también mi físico”, explicó.

Fonseca mejoró su récord en los Masters 1000 de esta temporada a 8-5 y pretende superar los cuartos de final alcanzados en Montecarlo en abril, cuando cayó ante Zverev.

Su próximo rival en Montreal será el vencedor del choque de este miércoles entre el noruego Casper Ruud y el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

El triunfo del brasileño fue la noticia más destacada del tenis latinoamericano en Canadá, además del triunfo del argentino Mariano Navone contra el monegasco Valentin Vacherot (decimocuarto favorito) por 1-6, 6-3 y 6-3.

Por lo demás, los argentinos Tomás Etcheverry y Sebastián Báez y el colombiano Sebastián Mejía se despidieron en la segunda fase.

Etcheverry perdió ante el portugués Nuno Borges por 6-4, 6-2, Báez contra el belga Zizou Bergs por 3-6, 6-3, 6-2 y Mejía frente al italiano Lorenzo Musetti (#11) por 7-6 (10/8) y 6-2.