Polideportivo
06 de agosto de 2026 a la - 15:53

Cadetes albirrojos disputan el Sur Centro de Handball, en el Parque Olímpico

Las cadetes disputan el Sur Centro América Sub 15 en nuestro país.
Las cadetes disputan el Sur Centro América Sub 15 en nuestro país.

Dos selecciones femeninas Sub 15 y una masculina Sub 16, disputan el Sur Centro América de Handball de Cadetes que se desarrolla en nuestro país. Las chicas de Paraguay A marchan con óptimo rendimiento y este jueves tienen nueva cita, así como el otro team de guerreritas y los varones.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Paraguay A y B en la rama femenina, y un combinado albirrojo varonil, toman parte del Campeonato Sur Centro América SCA Handball Cadetes “Asunción 2026″ Femenino Sub 15 y Masculino Sub 16. Los países que participan son: Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

Lea más: El turno del Sur Centro de Cadetes

Este jueves tendrá lugar la tercera jornada, del torneo que empezó el martes.

Femenino

15:00 Argentina vs. Uruguay - CEO COP

17:00 Paraguay B vs. Perú - CEO COP

19:00 Paraguay A vs. Brasil - CEO COP

Masculino

15:30 Chile vs. Perú - Arena COP

17:30 Paraguay vs. Uruguay - Arena COP

19:30 Argentina vs. Brasil - Arena COP

Las niñas de Paraguay A ganaron sus dos partidos, 26-22 contra Paraguay B, y 52-28 a Perú.

El team masculino perdió sus dos partidos, en el debut 28-17 contra Chile y 27-19 contra Argentina.

Los resultados registrados este miércoles, en el segundo día de las competencias:

Femenino

Uruguay 26 - Chile 20

Paraguay B 20 - Brasil 18

Paraguay A 52 - Perú 28

* Puntuaciones. Grupo A: Argentina 2 puntos, Uruguay 2, Chile 0;

Grupo B: Paraguay A 4 puntos, Brasil 2, Paraguay B 2, Perú 0.

Masculino

Brasil 39 - Perú 11

Argentina 27 - Paraguay 19

Chile 22 - Uruguay 14

* Puntuaciones. Argentina 4 puntos, Brasil 4, Chile 4, Uruguay 0, Paraguay 0, Perú 0.