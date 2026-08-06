Cadetes albirrojos disputan el Sur Centro de Handball, en el Parque Olímpico

Paraguay A y B en la rama femenina, y un combinado albirrojo varonil, toman parte del Campeonato Sur Centro América SCA Handball Cadetes “Asunción 2026″ Femenino Sub 15 y Masculino Sub 16. Los países que participan son: Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

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Este jueves tendrá lugar la tercera jornada, del torneo que empezó el martes.

Femenino

15:00 Argentina vs. Uruguay - CEO COP

17:00 Paraguay B vs. Perú - CEO COP

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19:00 Paraguay A vs. Brasil - CEO COP

Masculino

15:30 Chile vs. Perú - Arena COP

17:30 Paraguay vs. Uruguay - Arena COP

19:30 Argentina vs. Brasil - Arena COP

Las niñas de Paraguay A ganaron sus dos partidos, 26-22 contra Paraguay B, y 52-28 a Perú.

El team masculino perdió sus dos partidos, en el debut 28-17 contra Chile y 27-19 contra Argentina.

Los resultados registrados este miércoles, en el segundo día de las competencias:

Femenino

Uruguay 26 - Chile 20

Paraguay B 20 - Brasil 18

Paraguay A 52 - Perú 28

* Puntuaciones. Grupo A: Argentina 2 puntos, Uruguay 2, Chile 0;

Grupo B: Paraguay A 4 puntos, Brasil 2, Paraguay B 2, Perú 0.

Masculino

Brasil 39 - Perú 11

Argentina 27 - Paraguay 19

Chile 22 - Uruguay 14

* Puntuaciones. Argentina 4 puntos, Brasil 4, Chile 4, Uruguay 0, Paraguay 0, Perú 0.