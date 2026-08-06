El Masters de Montreal se queda sin Zverev, su gran favorito

El alemán Sascha Zverev, #3 del mundo, fue víctima del neerlandés Tallon Griekspoor (69°), un adversario al que había vencido en nueve de las once ocasiones en las que se habían enfrentado previamente.

Lea más: Exa Ysaty doblega a Sport Colonial en penales, y grita campeón en el Femenino

Pero el flamante campeón en Roland Garros y finalista en Wimbledon apenas pudo encontrar ritmo y tino en la pista dura canadiense, donde su adversario se impuso por 6-7 (3/7), 6-2, 6-4 en dos horas y 34 minutos.

Su partida inesperada supone un duro golpe para el sexto Masters 1000 de la temporada, del que Zverev era la gran estrella tras las ausencias de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, números uno y dos del mundo, y de Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slam.

El certamen de Montreal, preparativo para el US Open, el último grande del año, había sufrido este mismo miércoles la baja por lesión del segundo sembrado, el local Félix Auger-Aliassime.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Griekspoor, en tanto, pasó por primera vez a la tercera ronda del ATP de Canadá, en la que chocará con el italiano Matteo Arnaldi, que venció al húngaro Fabian Marozsan 7-5, 2-6 y 6-4.

“Probablemente sea una de las victorias más especiales que he conseguido”, dijo Griekspoor.

Otro neerlandés que derrumbó a un favorito fue Botic Van de Zandschulp, quien también avanzó a tercera ronda tras eliminar al ruso Daniil Medvedev, décimo cabeza de serie, por 6-3 y 7-6 (7/5).

Reencuentro entre Ruud y Fonseca

Sin Zverev, Montreal deberá apuntar la mirada a otros favoritos que hicieron lo suyo durante la jornada, como el campeón defensor, el estadounidense Ben Shelton (10°), quien derrotó a su compatriota Jenson Brooksby por 6-3 y 7-5.

Pero también al atractivo choque por el pase a octavos de final entre Casper Ruud, noveno preclasificado, y el brasileño João Fonseca (27 del mundo).

Ruud aplastó al argentino Juan Manuel Cerúndolo por 6-1 y 6-2, en una de las numerosas eliminaciones de tenistas latinoamericanos.

También empacaron las maletas los argentinos Tomás Etcheverry y Sebastián Báez, el chileno Alejandro Tabilo, el colombiano Sebastián Mejía y el peruano Ignacio Buse.

El noruego (14°) buscará revancha tras perder ante Fonseca, de 19 años, en octavos del pasado Roland Garros.

El joven brasileño despidió a un tenista de jerarquía pero que ya vivió mejores momentos, Stefanos Tsitsipas (53°), con parciales 7-6 (7/3) y 7-5 en la cancha central del torneo canadiense.

La perla carioca consideró que su victoria contra el ex número tres mundial está relacionada con la transformación mental que ha tenido desde la temporada pasada, gracias a enfrentarse a grandes del circuito como Zverev, Shelton y Djokovic.

“Eso me ayudó mucho a entender cómo aplicar mi fortaleza mental y hasta qué punto mi fortaleza mental es una de mis mayores armas, y también mi físico”, explicó.

Otro latinoamericano que sacó la cara fue el argentino Thiago Tirante, que sorprendió al derrotar al estadounidense Taylor Fritz, reciente campeón del ATP 500 de Washington, por 7-5 y 6-3, para avanzar a la tercera ronda y llevarse la victoria más importante de su carrera.

Por el mundo hispano sacaron la cara el argentino Mariano Navone, verdugo del monegasco Valentin Vacherot, y la promesa española Rafael Jódar, finalista en Washington el lunes, quien noqueó al francés Corentin Moutet.

Rybakina, en modo cacería

En el torneo femenino WTA 1000, que se juega en Toronto, la jornada en cambio volvió a ser favorable para las favoritas.

Elena Rybakina se mantuvo en la cacería del primer puesto del ránking mundial al vencer a la australiana Daria Kasatkina (61 del mundo) por 6-3, 5-7 y 6-4.

“Estoy súper feliz de volver a jugar en pista dura y, de nuevo, contenta incluso después de este partido tan duro por tener otra oportunidad y ojalá mejorar en el próximo partido”, afirmó.

El triunfo, aunque sufrido, permite que la número dos del mundo siga soñando con destronar a Aryna Sabalenka del primer puesto que ostenta desde octubre de 2024.

Para poder dar un golpe de Estado, Rybakina, de 27 años, precisa ganar por primera vez el título en Canadá y que la bielorrusa no llegue a octavos.

Sabalenka se instaló el martes en la fase de las 32 mejores y buscará el pase el jueves ante la china Zhang Shuai (62ª).

La kazaja, campeona del Abierto de Australia a costa de la #1 mundial, se medirá en tanto con la estadounidense Ann Li (31ª).

Por su parte, Jessica Pegula, campeona en Canadá en 2023 y 2024, se mantuvo firme en la defensa del último asiento del podio mundial. La estadounidense derrotó a la polaca Magdalena Frech por 3-6, 6-3, 6-2 y buscará el boleto a octavos contra la uzbeka Kamilla Rakhimova (83ª), quien en la primera instancia eliminó a la veterana Venus Williams.