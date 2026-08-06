Paraguay va contra Brasil por el pase a semifinales y a la AmeriCup femenina

El primer objetivo de la fase de grupos no pudo conseguirse este jueves, al caer contra Colombia 71-46 en el Sudamericano Femenino de baloncesto “Zárate 2026″, pues lo ideal era evitar al segundo del Grupo B, que finalmente resultó Brasil. Si las paraguayas conseguían el triunfo contra las cafeteras el rival sería Chile.

Lea más: Panteras con importante juego contra Colombia, por el Sudamericano de básquet

En cuanto al último juego de la fase de grupos para la selección albirroja, las colombianas dominaron desde el principio con parciales de 23-9, y luego 18-12, 19-16 y 11-9. La capitana Paola Ferrari metió 14 puntos, mientras la goleadora del encuentro fue la colombiana Yuliany Paz con 16.

Argentina, que jugaba de fondo contra Uruguay (ya eliminado de la fase decisiva), consiguió el primer cupo a la AmeriCup, y se sumó Venezuela al derrotar claramente a Brasil 71-57, este jueves.

Colombia, que le ganó a Paraguay, enfrentará este viernes a Chile, el tercero del Grupo B, y de ganar será semifinalista, teniendo como rival a Venezuela, este sábado.

El ganador de Brasil-Paraguay jugará contra Argentina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto a los partidos anteriores de las paraguayas, vencieron 68-63 en el debut contra Uruguay, y el martes cayeron 81-48 contra Argentina.

Las selecciones ya clasificadas para la AmeriCup 2027 son: Estados Unidos y Canadá por el Norte; Puerto Rico, México, República Dominicana y El Salvador (organizador) por Centrobasket; Argentina y Venezuela por el Sur.