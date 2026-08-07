De la pista a la arena: Ana Paula Argüello, del atletismo al vóley playa

La heptatleta anunció su despedida del atletismo a través de sus redes sociales, con un mensaje en el que repasó los logros, las experiencias y todo lo que ese deporte le dejó a lo largo de su carrera.

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“Hoy mi vida da un giro, hoy me despido de lo que una vez soñé que podía lograr ser. Metas, objetivos y anhelos más que cumplidos, porque lo que hoy soy como deportista me enseñó el atletismo y nunca lo voy a olvidar. Se cierra una etapa y me enorgullece salir por la puerta grande con una sonrisa enorme, varias medallas y récords por mi espalda. Gracias, atletismo, por todo”, expresó Ana Paula.

La salida de Camila Pirelli, histórica referente del heptatlón paraguayo, había dejado un lugar en la sucesión de una disciplina que tuvo a Argüello como una de sus principales figuras de la nueva generación. Ana Paula construyó una carrera destacada, con récords nacionales y medallas en competencias internacionales, entre ellas el bronce en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, uno de los logros más importantes de su trayectoria.

De la pista a la arena

Aunque ahora cambia de disciplina, el vóley no es un mundo desconocido para Argüello. La atleta estuvo vinculada al deporte de la red durante varios años y tuvo una activa participación en el vóley de pista con el Club Deportivo San José, con el que incluso conquistó títulos.

Ahora, sin embargo, el desafío es diferente. Argüello se incorpora a la selección paraguaya de vóley playa, donde formará dupla con Denisse Álvarez para competir en la primera fecha del Circuito Sudamericano de Vóley Playa, que tendrá como escenario el Parque Recreativo El Salitre, en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá, Colombia.

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La transición de la pista a la arena representa un nuevo capítulo para una deportista acostumbrada a los desafíos. Del heptatlón, los saltos, lanzamientos y carreras, Ana Paula pasa ahora a la arena, la red y una nueva compañera de equipo.

El objetivo también cambia, pero se mantiene la ambición. Argüello inicia una nueva etapa con metas y sueños renovados, esta vez en una disciplina que en los últimos años le dio grandes alegrías al deporte paraguayo.

La pista quedó atrás. Ahora, Ana Paula Argüello busca escribir una nueva historia sobre la arena.