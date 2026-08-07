El atletismo paraguayo vuelve a la pista con el 15º Open

El certamen se desarrollará entre el sábado 8 y el domingo 9 de agosto, con un extenso programa que contempla pruebas de velocidad, mediofondo, fondo, vallas, saltos y lanzamientos, tanto en la rama masculina como femenina.

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Entre las competencias previstas se encuentran los 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000 y 10.000 metros, además de los 400 metros con vallas. En las pruebas de campo se disputarán salto alto, salto largo y garrocha, además de lanzamiento de disco, jabalina y martillo.

Velocidad y fondo

La jornada del sábado tendrá como una de sus principales atracciones las finales de los 100 metros masculinos y femeninos, previstas para las 16:20 y 16:00, respectivamente.

En la rama masculina, la lista incluye a Enzo Bareiro, Joan Roberto Bordenave Calderara, Víctor Manuel Cano, Marcos Emilio Forcadell Rivas, Gustavo Alejandro Mongelós, entre otros. En damas competirán, entre otras, Milva Elena Aranda Ramírez, Xenia Nooren Hiebert Klassen, Jimena Nahir Poisson Noldin, Johanna Ailín Richter Candia y Naira Jolyn Wiebe Neufeld.

También habrá acción en los 200 y 400 metros, con varios atletas que competirán en más de una distancia durante el fin de semana.

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En las pruebas de resistencia, el programa contempla los 800, 1.500 y 3.000 metros, además de los exigentes 10.000 metros. En esta última prueba masculina aparecen Jorge Francisco Alarcón Cristaldo, Alberto Hernán Pizarro Centurión, Jorge Daniel Cáceres Gómez, Marcos Alexis Ramírez Reinaldi, Pedro Antonio Rojas Achucarro y Milciades Vázquez Chamorro.

En la rama femenina, los 10.000 metros tendrán una única participante, María Fátima Vázquez Ayala.

También habrá acción en campo

El programa se completa con las disciplinas de campo. En salto alto masculino competirán Angelo Immanuel Klassen Wiebe, Lian Marco Wiebe Braun y Sebastián Damián Morínigo Fernández, mientras que en garrocha estará Alec Peter Naumann Martínez.

En salto largo masculino figuran diez participantes, entre ellos Enzo Damián Ocampos González, Héctor Daniel Coronel Vielman, Franco Rafael Cartes Rodríguez, Jonathan Andrés Torres Cano y Christopher Thiessen.

En la rama femenina, el salto con garrocha tendrá como participante a Josefina Brítez Bedoya, mientras que el salto largo contará con una nómina de diez atletas.

Los lanzamientos también tendrán su espacio. En disco masculino competirá Ricardo Enrique Marecos Machado; en jabalina aparecen Diego Tobías Sanabria Montiel, Antonio Gabriel Ortiz Cañete y Lars Anthony Flaming; y en martillo estarán Jesús Antonio Sánchez Servín y Silvio César Ovelar Barrios.

Entre las mujeres, la prueba de jabalina tendrá como participantes a Paula Georgina Gauto Corrales, María Luján Pérez Núñez y Fiorella Jazmín Veloso Nazer.

Con un programa que se extiende durante las dos jornadas, el 15º Open de Atletismo se presenta como una nueva oportunidad para que los atletas paraguayos sumen competencia, busquen mejorar sus registros y continúen su preparación para los próximos desafíos nacionales e internacionales.

La pista de la SND volverá a concentrar durante el fin de semana a representantes de numerosos clubes y generaciones, en una competencia que promete actividad constante desde las primeras horas del sábado hasta el cierre del domingo.